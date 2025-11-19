MEC divulga gabarito do segundo dia de provas do Enem 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o gabarito das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nesta quarta-feira (19). As informações seriam divulgadas na quinta-feira (20), mas foram antecipadas após três questões serem anuladas por suspeita de vazamento.
Os participantes podem consultar os resultados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas.
Após anular as questões, o MEC acionou a Polícia Federal após a equipe técnica responsável pela montagem das provas identificar similaridades entre questões aplicadas no exame e as divulgadas nas redes sociais de Edcley Teixeira, que se intitula estudante de Medicina e diz ter participado de pré-testes do Inep.
Questões anuladas
- Fotossíntese: (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul)
- Grito: (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul)
- Parcelamento de R$ 60 mil: (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul)