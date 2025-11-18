MEC anula três questões do Enem 2025 e aciona Polícia Federal para investigar possível vazamento

Segundo dia de provas do Enem ocorreu no último domingo. Angelo Miguel / MEC / Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 após suspeita de vazamento. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.

A equipe técnica responsável pela montagem das provas identificou similaridades pontuais entre questões divulgadas nas redes sociais e as aplicadas no exame, o que motivou a anulação. O Inep reforçou, em nota publicada no site, que nenhuma questão estava exatamente como na prova de 2025 e que os protocolos de segurança foram cumpridos em todas as etapas do exame.

Os rumores de vazamento de questões do Enem começaram na noite de segunda-feira (17), dia seguinte à aplicação das provas de matemática e ciências da natureza, após uma live nas redes sociais de Edcley Teixeira, que se intitula estudante.

Conforme o g1, Teixeira afirma que participa dos pré-testes realizados pelo Inep e que consegue lembrar de detalhes das perguntas. Com base nisso, ele oferece aulas on-line como curso preparatório. Em uma das questões apresentadas na live, quatro das cinco alternativas eram idênticas às da prova oficial, incluindo a resposta correta. Outro exemplo citado envolve uma pergunta sobre ruído sonoro, com todos os elementos reproduzidos fielmente.

Ele afirma ter tido acesso antecipado a questões do Enem de 2023 e 2024, que também foram trabalhadas em seu curso.

A Polícia Federal foi acionada para investigar a autoria e a conduta na divulgação das questões, além de apurar possível quebra de confidencialidade.

O que diz o Inep

"1- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025.

2 - Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova.

3 - O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição.

4 - Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens.

5 - A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.