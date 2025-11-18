MEC antecipa divulgação do gabarito do Enem 2025 para esta quarta-feira; decisão ocorre após anulação de três questões por suspeitas de vazamento

Inep afirma que questões divulgadas não foram apresentadas com o mesmo texto do exame. Leonidas / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) anunciou irá antecipar a divulgação do gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O Inep, instituto que realiza a prova, confirmou que as perguntas e respostas da prova serão apresentadas às 10h desta quarta-feira. Inicialmente, as informações seriam divulgadas na quinta-feira (20).

O anúncio acontece após o MEC acionar a Polícia Federal e anular três questões do exame, sob suspeita de vazamento.

A equipe técnica responsável pela montagem das provas identificou similaridades entre questões aplicadas na prova e as divulgadas nas redes sociais de Edcley Teixeira, que se intitula estudante.





O Inep reforçou, em nota publicada no site, que nenhuma questão estava exatamente como na prova de 2025 e que os protocolos de segurança foram cumpridos em todas as etapas do exame.

Ele afirma ter tido acesso antecipado a questões do Enem de 2023 e 2024, que também foram trabalhadas em seu curso.

O que diz o Inep

"1- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025.

2 - Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova.

3 - O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição.

4 - Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens.

5 - A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.