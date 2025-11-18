Enem e Vestibular

MEC antecipa divulgação do gabarito do Enem 2025 para esta quarta-feira; decisão ocorre após anulação de três questões por suspeitas de vazamento

Ministério da Educação pediu que a Polícia Federal investigue o caso

