Gabarito do primeiro domingo do Enem 2025 é divulgado pelo Inep; confira

No primeiro dia, os participantes do exame responderam questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além de escrever a redação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial das provas de linguagens e ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 – aplicadas no domingo (9).

Esta é a primeira vez que o Inep divulga o gabarito do Enem em datas separadas. Nas edições anteriores, as respostas eram publicadas apenas após o segundo dia de provas – que, neste ano, ocorre no próximo domingo (16).

O gabarito oficial não representa a nota final dos candidatos, serve apenas para conferir o número de acertos em cada prova. O resultado final será divulgado em janeiro de 2026.

Para conferir as provas do primeiro domingo do Enem 2025, basta acessar o site do Inep. Ou, veja abaixo.

Gabarito do primeiro domingo do Enem 2025

Caderno de provas verde

Caderno número 4. Inep / Reprodução

Caderno branco

Caderno número 3. Inep / Reprodução

Caderno azul

Caderno número 1. Inep / Reprodução

Caderno amarelo

Caderno número 2. Inep / Reprodução