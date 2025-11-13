Gabarito do primeiro domingo do Enem 2025 é divulgado pelo Inep; confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial das provas de linguagens e ciências humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 – aplicadas no domingo (9).
Esta é a primeira vez que o Inep divulga o gabarito do Enem em datas separadas. Nas edições anteriores, as respostas eram publicadas apenas após o segundo dia de provas – que, neste ano, ocorre no próximo domingo (16).
O gabarito oficial não representa a nota final dos candidatos, serve apenas para conferir o número de acertos em cada prova. O resultado final será divulgado em janeiro de 2026.
Para conferir as provas do primeiro domingo do Enem 2025, basta acessar o site do Inep. Ou, veja abaixo.