Enem terá prova de Matemática e Ciências da Natureza neste domingo; confira o serviço

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 chega neste domingo ao seu segundo e último dia. No Rio Grande do Sul, são 186,5 mil inscritos, número inferior ao do ano passado. Em 2024, o Estado contabilizou 279 mil inscrições.
Candidatos devem estar atentos aos locais de prova, horários e o que podem levar. Confira as principais informações sobre o Enem 2025.
Horários das provas
Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Após esse horário, nenhuma entrada será permitida. A aplicação do exame se inicia às 13h30min e segue até o final da tarde. O candidato só poderá deixar o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. Veja o cronograma completo.
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início da prova: 13h30min
- Fim da prova: 18h30min
Como é a prova
16 de novembro
- 45 questões de Matemática
- 45 questões de Ciências da Natureza
Locais de prova
É necessário verificar o local de prova com antecedência, checar o endereço e calcular o tempo de deslocamento, para evitar atrasos para o exame. O local de prova deve ser conferido na Página do Participante, que contém o Cartão de Confirmação de inscrição.
No cartão, também é possível verificar informações como horários das provas e número de inscrição. O documento ainda indica se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação nos dias de exame.
O que levar
O participante deve apresentar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Quanto ao lanche, o ideal é levar alimentos que mantenham a energia (como chocolate, castanhas e barra de cereal). A água deve ser levada em garrafa transparente, e a embalagem não pode ter rótulo. O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.
O uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a aplicação das provas. Todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope fornecido pelo aplicador e lacrados até o término da prova.
Também é vedado o manuseio e bolsas e mochilas durante a prova. Uma vez dentro da sala de aplicação, a mochila deve ser colocada debaixo da cadeira.
Resultado e notas
A divulgação do resultado final do Enem 2025 está prevista para janeiro de 2026, mas a data exata ainda não foi anunciada oficialmente pelo Inep. Os participantes poderão acessar suas notas individuais na Página do Participante, no site do Inep. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep até 10 dias úteis após o segundo dia de aplicação.