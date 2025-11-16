Enem terá prova de Matemática e Ciências da Natureza neste domingo; confira o serviço

Provas deste domingo serão aplicadas até 18h30min. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 chega neste domingo ao seu segundo e último dia. No Rio Grande do Sul, são 186,5 mil inscritos, número inferior ao do ano passado. Em 2024, o Estado contabilizou 279 mil inscrições.

Candidatos devem estar atentos aos locais de prova, horários e o que podem levar. Confira as principais informações sobre o Enem 2025.

Horários das provas

Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Após esse horário, nenhuma entrada será permitida. A aplicação do exame se inicia às 13h30min e segue até o final da tarde. O candidato só poderá deixar o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. Veja o cronograma completo.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30min

Fim da prova: 18h30min

Como é a prova

16 de novembro

45 questões de Matemática

45 questões de Ciências da Natureza

Locais de prova

É necessário verificar o local de prova com antecedência, checar o endereço e calcular o tempo de deslocamento, para evitar atrasos para o exame. O local de prova deve ser conferido na Página do Participante, que contém o Cartão de Confirmação de inscrição.

No cartão, também é possível verificar informações como horários das provas e número de inscrição. O documento ainda indica se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação nos dias de exame.

O que levar

O participante deve apresentar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Quanto ao lanche, o ideal é levar alimentos que mantenham a energia (como chocolate, castanhas e barra de cereal). A água deve ser levada em garrafa transparente, e a embalagem não pode ter rótulo. O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

O uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a aplicação das provas. Todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope fornecido pelo aplicador e lacrados até o término da prova.

Também é vedado o manuseio e bolsas e mochilas durante a prova. Uma vez dentro da sala de aplicação, a mochila deve ser colocada debaixo da cadeira.

Resultado e notas