Enem tem 27% de abstenção no primeiro dia

Primeiro dia de prova foi realizado no domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 teve 27% de abstenção, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado (26,6%). A porcentagem é menor do que nos anos de 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%).

— A abstenção manteve a média e aumentou o número de participantes — disse o ministro da Educação, Camilo Santana, na noite de domingo (9).

Mais de 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a participar do Enem e 3.240 foram eliminados por diferentes irregularidades.

O ministro citou que foram eliminados candidatos que não atenderam as orientações dos fiscais, utilizaram materiais impressos, ausentaram-se dos assentos fora do horário permitido, portaram equipamentos eletrônicos ou deixaram o local da prova portando o caderno de questões antes de 30 minutos do final da aplicação.

Gabarito

O ministro informou que o gabarito oficial do primeiro dia de prova deve ser divulgado na quinta-feira (13). Camilo Santana recordou que o exame foi aplicado em 1.805 municípios e envolveu mais de 300 mil pessoas de apoio.

Neste domingo, o exame cobrou questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Foram 90 questões além da redação, cujo tema foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

— Achei que foi um tema muito atual e que exige de todos nós brasileiros um olhar muito cuidadoso, porque o país começou a inverter a sua curva etária, aumentando o número de pessoas idosas — afirmou o ministro da Educação.

Segundo professores ouvidos pela reportagem, o tema ajudou a promover debates atuais como violações de direitos e etarismo, que é o preconceito contra uma pessoa por causa de sua idade.

O ministro da Educação destacou que os casos de reaplicação do exame têm data marcada: 16 e 17 dezembro. Entre os alunos que terão essa oportunidade, estão os estudantes das cidades paranaenses vítimas do tornado.

Segundo dia

O segundo dia de prova será no próximo domingo (16), quando serão cobrados conteúdos de ciências da natureza e matemática.