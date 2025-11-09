Enem e Vestibular

Portões fechados
Notícia

Enem 2025: tema da redação é "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"

Prova faz parte do primeiro dia de aplicação do exame, que conta também com questões de linguagens, língua estrangeira e ciências humanas

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS