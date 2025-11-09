Enem 2025: tema da redação é "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"

Enem é a principal porta de entrada para o Ensino Superior, e permite pleitear vagas em universidades públicas e privadas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A redação deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A prova faz parte do primeiro dia de aplicação do exame, que conta também com questões de linguagens, língua estrangeira e ciências humanas.

A segunda etapa do Enem será realizada no próximo domingo (16), quando os participantes responderão questões de matemática e ciências da natureza. Na avaliação da professora Mariane Lazzari, do curso Totem Vestibulares, foi uma redação fácil, em comparação com anos anteriores.

— O tema foi bem dentro do esperado. O eixo dos idosos foi aplicado pelo Inep em outubro, na Prova Nacional Docente, que abordou etarismo, ou seja, a aversão aos idosos. Esse tópico poderia se transformar em um argumento para a redação de hoje, que é mitigar preconceitos. Então, houve um diálogo entre essas duas provas — afirma.

A professora destaca que a temática do envelhecimento populacional é um tema amplo, que permite abordar diversas questões relevantes. Além do etarismo, o tema contempla questões como a previdência, a exclusão do mercado de trabalho, as violências sofridas pelos idosos e as lacunas nos serviços de saúde.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a população brasileira deve parar de crescer em 2041, quando o país atingir seu máximo de 220,4 milhões de habitantes, conforme a estimativa. O Rio Grande do Sul (RS) é o Estado mais idoso do país, com 2,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 20,15% de sua população.

A redação do Enem deve ser desenvolvida a partir da situação-problema proposta na prova e dos materiais de apoio, que auxiliam na reflexão sobre o tema. Cada ano é abordada uma temática diferente, sempre tocando em debates atuais e relevantes.

Leia Mais Inversão da pirâmide etária já é realidade no RS e impõe desafios aos governos locais

Linha do tempo

Nos últimos anos, os temas de redação do Enem abordaram desde o papel da mulher e a valorização dos povos tradicionais até questões como saúde mental e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

No ano passado, o tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Em 2023, foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". A temática foi considerada inesperada pelos professores de cursinho, mas muito relevante.

O assunto abordado em 2022 foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", que destacou a importância de zelar pela preservação da história no país. Em 2021, o tema foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

Em 2020, foi "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" e, em 2019, a redação tratou da "Democratização do cinema no Brasil". Em 2018, foi escolhido o assunto "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet", com discussões sobre a LGPD.

Leia Mais Tema da redação do Enem, valorização da herança africana ajuda a combater o racismo nas escolas

Cai número de inscritos no RS

No RS, são 186,5 mil inscritos no Enem 2025, número inferior ao de 2024, quando o Estado contabilizou 279 mil inscrições.