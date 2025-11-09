Enem e Vestibular

Enem 2025: quem tem direito e como se inscrever para a reaplicação do exame

Candidatos que tiveram problemas logísticos ou de saúde poderão ter nova chance de realizar a prova. Inscrições ocorrem entre 17 e 21 de novembro

