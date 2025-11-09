Enem 2025: quem tem direito e como se inscrever para a reaplicação do exame

Primeiro dia de provas do Enem 2025 ocorreu neste domingo (9). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A reaplicação da prova ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro. Para realizar a segunda chamada, os candidatos deverão fazer a solicitação ao Inep, entre os dias 17 e 21 de novembro.

Poderão solicitar a participação na reaplicação do Enem os candidatos que estavam com doenças infectocontagiosas no dia da prova. Exemplos de doenças com essas características são tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, Mpox, influenza humana A e B, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Candidatos que tiveram problemas logísticos para realizar a prova neste domingo também têm direito a participar da reaplicação da prova.

Aqueles afetados por erros na aplicação do exame, por falta de energia elétrica no local de aplicação da prova, ou por desastres naturais na sua região, também poderão fazer a solicitação junto ao Inep.

Os candidatos que moram nas regiões afetadas pelo tornado que atingiu o Paraná, como na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, terão uma nova data específica de aplicação do Enem. As datas ainda não foram anunciadas pelo Ministério da Educação.

Como solicitar a reaplicação da prova