Enem 2025: quem tem direito e como se inscrever para a reaplicação do exame

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 ocorreu neste domingo (9). Os candidatos que não puderam comparecer devido a problemas de saúde ou questões logísticas, poderão ter nova oportunidade de realizar o exame.
A reaplicação da prova ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro. Para realizar a segunda chamada, os candidatos deverão fazer a solicitação ao Inep, entre os dias 17 e 21 de novembro.
Poderão solicitar a participação na reaplicação do Enem os candidatos que estavam com doenças infectocontagiosas no dia da prova. Exemplos de doenças com essas características são tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, Mpox, influenza humana A e B, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.
Candidatos que tiveram problemas logísticos para realizar a prova neste domingo também têm direito a participar da reaplicação da prova.
Aqueles afetados por erros na aplicação do exame, por falta de energia elétrica no local de aplicação da prova, ou por desastres naturais na sua região, também poderão fazer a solicitação junto ao Inep.
Os candidatos que moram nas regiões afetadas pelo tornado que atingiu o Paraná, como na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, terão uma nova data específica de aplicação do Enem. As datas ainda não foram anunciadas pelo Ministério da Educação.
Como solicitar a reaplicação da prova
- Para fazer a solicitação de participação na reaplicação do Enem, os candidatos devem entrar na Página do Participante e inserir seu login e sua senha
- A partir do dia 17 de novembro, até o dia 21 deste mês, será possível abrir o pedido de reaplicação
- Se o motivo do pedido for relacionado a questões de saúde, o candidato deverá anexar documentos que embasem a solicitação, como exames e atestados médicos
- Já se a razão for por questões logísticas, o Inep irá analisar a situação do local em que o participante realizaria a prova
- Para os candidatos que não realizaram a prova neste domingo por questões logísticas, a indicação é que realizem a segunda etapa do exame, em 17 de novembro, e que façam somente a reaplicação da primeira prova, em 16 de dezembro
- Já os participantes que não fizeram a prova por questões de saúde, podem se recuperar do problema e realizar as duas etapas durante a reaplicação, em 16 e 17 de dezembro, desde que a solicitação seja aceita pelo Inep