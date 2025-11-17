Enem e Vestibular

Segunda oportunidade
Notícia

Enem 2025: pedido de reaplicação de provas começa nesta segunda

Poderão solicitar uma nova data para fazer o exame quem foi afetado por problemas logísticos como falta de energia elétrica ou desastres naturais e doenças infecciosas

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS