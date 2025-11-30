Candidatos chegam para enfrentar o segundo dia do Vestibular 2026 da UFRGS

Candidatos de diversas regiões do Estado participam neste domingo (30) do segundo e último dia do Vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os estudantes responderão às provas de biologia, física, língua estrangeira moderna, química e eedação.

O processo seletivo é realizado simultaneamente em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo e Tramandaí. Ao total, são 22.742 inscritos de diferentes faixas etárias e perfis, que disputam as 4.058 vagas distribuídas entre diversos cursos.

Os portões para as salas abriram às 13h30min e fecharam às 14h. No final da manhã, o movimento no Campus Centro, em Porto Alegre, ainda era tímido. Os candidatos que optaram por chegar com antecedência esperavam do lado de fora dos locais de prova, conversavam com familiares e revisavam conteúdos.

A aposentada Anelice Santos Rodrigues, 69 anos, mora em São Leopoldo, no Vale do Sinos, e utilizou o Trensurb para chegar em Porto Alegre. Na frente do prédio em que realizaria o exame, ela estudava com provas de edições antigas do vestibular da UFRGS.

— Para mim é tranquilo esse trajeto, o trem é ótimo. Eu fazia cursinho aqui, e vinha de trem todos os dias. Voltei a estudar depois de 15 anos parada, cuidando da minha família. Sempre foi meu sonho fazer o curso de Ciências Jurídicas — relatou a vestibulanda, que também realizou o Enem no ínicio do mês.

Anelice se preparava para a prova. Jonathan Heckler / Agência RBS

Para ela, as provas de sábado (29) foram boas. Já a estudante Nina Cesar de Oliveira, 18 anos, achou as provas de matemática e literatura, aplicadas no primeiro dia, puxadas. A jovem afirmou estar confiante para a etapa final do processo seletivo:

— A prova de matemática tinha bastante coisa de trigonometria e geometria espacial, foi bem específica. E a de literatura também foi bem detalhada. Quem não leu os livros, não conseguiria fazer. Para hoje estou mais tranquila, porque, como faço Ensino Médio integrado com Curso Técnico em Controle Ambiental, estudo bastante essa parte de ciências da natureza, então acho que vou ir bem em química e biologia.

A moradora de Sentinela do Sul, no sul do Estado, veio para a Capital acompanhada de outros três estudantes, em um veículo disponibilizado pela prefeitura da cidade. Ela contou que sonha em cursar Medicina Veterinária desde que era criança.

Nina levou uma lancheira com suprimentos para as cinco horas e 30 minutos de prova. Jonathan Heckler / Agência RBS

A estudante Júlia da Silva de Oliveira, 18 anos, está prestando o vestibular da UFRGS pela primeira vez. A jovem, que mora em Charqueadas, na Região Carbonífera, utilizou transporte por aplicativo para ir até o Campus Centro e chegou cedo. Acompanhada do namorado, que não fará a prova, a candidata relaxava antes da abertura dos portões.

— Achei a prova de sábado bem completa. Eles abordaram assuntos do nosso Estado, apareceram questões de cidades dos nossos arredores. Estou nervosa para a prova de redação, porque é em um formato bem diferente dos outros vestibulares que já fiz. Acho que o tema vai ser relacionado à memória da enchente do ano passado — prevê a jovem, que quer cursar Ciências da Computação.

Júlia presta o primeiro vestibular na UFRGS. Jonathan Heckler / Agência RBS

A duração é de cinco horas e 30 minutos para a realização das provas.

O gabarito preliminar de todas as provas do Vestibular 2026 será divulgado nesta segunda-feira (1º), a partir das 9h, no site do vestibular. Já os resultados do Vestibular 2026 serão anunciados até as 17h do dia 22 de dezembro, quando será publicada a lista dos classificados no site da instituição.




















