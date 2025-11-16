Ansiedade com previsão do tempo e matemática; candidatos prestam exames finais do Enem no RS

Candidatos aguardam horário de início dos exames André Ávila / Agencia RBS

Milhares de gaúchos se deslocaram aos locais de prova espalhados pelo Estado, neste domingo (16), para prestar as últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 com duas preocupações principais: o grau de dificuldade da prova de matemática — disciplina que tradicionalmente angustia boa parte dos candidatos — e o risco de virada no tempo por conta da previsão de temporal.

A chuvarada não atingiu a Capital até o horário de fechamento dos portões, às 13h, mas o receio com a previsão do tempo fez com que parte dos estudantes antecipasse o deslocamento até as salas de exame.

No campus da UniRitter da Zona Sul, na Rua Orfanotrófio, os primeiros candidatos já procuravam a sombra de alguma árvore para se proteger do sol e do calorão por volta das 11h30min, meia hora antes da abertura dos portões — e uma hora e meia antes do horário programado para o fechamento.

— A previsão de temporal foi um dos motivos (para chegar cedo). Mas também porque o caminho de casa até aqui passa por ruas estreitas — explica a mãe de um participante do Enem, Roberta Moretti, 50 anos.

O filho, Gustavo Moretti, 17 anos, afirma que prefere chegar cedo para reduzir a voltagem do nervosismo. Como pretende fazer um curso relacionado à área de Humanas, como Artes Visuais, sentiu-se mais à vontade no primeiro dia de exame, quando fez os testes de Ciências Humanas e Linguagens e a redação. Agora, enfrentaria 90 perguntas combinadas entre Matemática e Ciências da Natureza.

— Nesse segundo dia, vou buscar um diferencial (em relação aos demais candidatos) — completou Gustavo, que se deslocou também na companhia do pai, André Ferraz.

Roberta, Gustavo e André à espera do início da prova André Ávila / Agencia RBS

Ele não quis verificar seu nível de acerto no primeiro dia por meio do gabarito oficial para manter-se o mais tranquilo e focado possível, mas considera que teve um bom desempenho. O tema da redação, focado no etarismo, já havia sido abordado por ele durante um evento de iniciação científica na escola.

Arthur Sauer, 19 anos, também chegou bem antes do horário para não correr o risco de que a virada no tempo complicasse o trânsito. Como os pais não podiam levá-lo, chamou um carro por aplicativo ainda no final da manhã. Pretendente a uma vaga em Engenharia da Computação, considerou que esse segundo dia de Enem seria menos “tranquilo” do que o primeiro por conta das questões vinculadas à matemática e à física. Achou acessíveis os exames do domingo passado.

— Acertei 40 questões das 45 de Linguagens e 39 de Ciências Humanas — contou.

Com o objetivo de conseguir vaga em um curso de Direito, a assistente social Samanta Antunes, 46 anos, tinha a intenção de fazer uma jornada de recuperação neste domingo.

— Não cheguei a conferir o gabarito, mas considero que respondi 56 das 90 questões com qualidade. O resto acabei chutando. A prova começa mais fácil, mas depois vai ficando cansativa — avaliou.

Ao meio-dia, quando se abriram os portões, o fluxo de candidatos aumentou sob uma temperatura de 34º ao sol. Para compensar o clima abafado, a maior parte dos concorrentes vestia roupas leves e carregava garrafas de água gelada. Por volta das 12h30min, quando ocorreu o pico de movimento na UniRitter, o trânsito nas proximidades ficou intenso, mas não chegaram a se formar engarrafamentos.

Faltando pouco mais de cinco minutos para o fechamento das salas, fiscais saíram à rua para apressar aos gritos os retardatários.

— Pessoal, vamos lá, faltam poucos minutos! — gritava uma das funcionárias.

Ao ouvir o chamado, os últimos inscritos que chegavam ainda caminhando ao campus apressavam o passo. Quando o relógio bateu 13h e os portões se fecharam, não havia mais nenhum concorrente no acesso principal. O horário final para entregar as provas é 18h30min.

Gabarito em até 10 dias úteis

No primeiro dia do concurso, no domingo anterior, os alunos tiveram até as 19h para responder 90 questões objetivas das provas de Ciências Humanas e Linguagens (45 de cada área do conhecimento) e para fazer a prova de Redação. Neste ano, o tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Em todo o país, a primeira etapa do concurso teve 27% de abstenção entre os cerca de 4,8 milhões de inscritos, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado, quando ficou em 26,6%. A porcentagem foi ligeiramente inferior à registrada nos anos de 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%).

O gabarito das provas de Matemática e Ciências da Natureza, conforme o Ministério da Educação, deve ser publicado em até 10 dias úteis. A divulgação do resultado final do Enem 2025 está prevista para janeiro de 2026, mas a data exata ainda não foi anunciada oficialmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).