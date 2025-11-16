Enem e Vestibular

Dia decisivo
Notícia

Ansiedade com previsão do tempo e matemática; candidatos prestam exames finais do Enem no RS

Expectativa de virada no tempo estimulou parte dos participantes a antecipar o deslocamento até o local de prova

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS