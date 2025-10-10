MEC lança aplicativo com simulados e correção de redações do Enem

A inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria no novo aplicativo. Nikita / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (10) um aplicativo para acessar simulados de questões e correção automatizada de redação.

A ferramenta foi batizada como MEC Enem - o Simuladão do Enem e pode ser acessada nas lojas de aplicativos. O aplicativo traz simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.

É possível testar conhecimentos na redação em uma seção específica. Um tema é sugerido com base nas provas antigas do exame. O aluno deve escrever a redação e tirar uma foto do texto.

