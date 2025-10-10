MEC lança aplicativo com simulados e correção de redações do Enem

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (10) um aplicativo para acessar simulados de questões e correção automatizada de redação.
A ferramenta foi batizada como MEC Enem - o Simuladão do Enem e pode ser acessada nas lojas de aplicativos. O aplicativo traz simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.
É possível testar conhecimentos na redação em uma seção específica. Um tema é sugerido com base nas provas antigas do exame. O aluno deve escrever a redação e tirar uma foto do texto.
Depois, a plataforma transcreve automaticamente a redação, o que permite ao usuário editar o que achar necessário e enviar para a plataforma. Na sequência, a inteligência artificial do MEC Enem corrige a redação e devolve um gabarito com sugestões de melhoria e pontuação estimada em até 60 segundos. A ferramenta tem um cronômetro nas seções de questionário e redação, simulando a experiência do exame.