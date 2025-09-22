Inscrições para o Vestibular 2026 da UFRGS terminam nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (22) o prazo para as inscrições no Vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os interessados têm até as 23h59min para realizar a inscrição no site oficial do concurso.
O processo seletivo oferta mais de 4 mil vagas em 98 opções de curso. As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.
Conforme o Programa de Ações Afirmativas, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que concorrem nas modalidades de cotas, incluindo egressos de escolas públicas, critérios raciais, de renda e de pessoas com deficiência.
Desde 2025, a instituição de ensino inclui vagas para autodeclarados quilombolas, e o critério de renda para acesso a uma parte da reserva passou a ser de um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita. Mais informações podem ser conferidas no Manual do Candidato e no site do processo seletivo.
Ao realizar a inscrição, o candidato deverá informar número do seu CPF, número de telefone e um endereço de e-mail válido. O documento de identificação informado na inscrição deve ser o mesmo apresentado para a realização das provas.
No momento da inscrição, além de escolher o curso, é preciso optar por uma língua estrangeira, pelo sistema de ingresso e pela cidade de realização da prova. A universidade alerta que o candidato deve ter atenção ao preencher o formulário de inscrição, pois algumas opções efetuadas neste momento não poderão ser alteradas posteriormente. A inscrição no vestibular tem a taxa de R$ 180. O boleto deve ser pago até esta terça-feira (23).
Candidatos com necessidades especiais que necessitem do uso de equipamentos médicos e/ou de atendimento diferenciado para realizar as provas deverão formalizar solicitação específica à Comissão Permanente de Seleção (Coperse/UFRGS). Candidatos sabatistas também devem formalizar solicitação por meio de preenchimento de declaração específica, disponível no site do vestibular.
Dúvidas sobre a inscrição podem ser sanadas pelo e-mail: coperse@coperse.ufrgs.br ou pelos telefones (51) 3308-5907, 3308-5906 e 3308-5978.
Provas
As provas serão aplicadas presencialmente nos dias 29 e 30 de novembro de 2025. No primeiro dia, sábado, serão aplicadas as avaliações de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira, Física, Química, Biologia e Redação.
Confira a lista de leituras obrigatórias da prova de Literatura:
- Machado de Assis – Quincas Borba
- José de Alencar – O Demônio Familiar
- Virginia Woolf – Mrs. Dalloway
- Djaimilia Pereira de Almeida – A visão das plantas
- Paulina Chiziane – Niketche: Uma História de Poligamia
- Jeferson Tenório – O Avesso da Pele
- José Falero – Mas em que Mundo tu Vive?
- Lupicínio Rodrigues – Seleta de canções:
a) “Cadeira vazia” (com Alcides Gonçalves)
b) “Castigo” (com Alcides Gonçalves)
c) “Cevando o amargo” (com Piratini)
d) “Dona Divergência” (com Felisberto Martins)
e) “Ela disse-me assim (Vai embora)”
f) “Esses moços (Pobres moços)”
g) “Foi assim”
h) “Loucura”
i) “Maria Rosa” (com Alcides Gonçalves)
j) “Migalhas” (com Felisberto Martins)
k) “Namorados”
l) “Nervos de Aço”
m) “Nunca”
n) “Se acaso você chegasse” (com Felisberto Martins)
o) “Vingança”
p) “(Xote da) Felicidade”
- Kaká Werá – A Terra dos Mil Povos
- Ruth Guimarães – Água Funda
- Gabriel García Márquez – Cem Anos de Solidão
- Angélica Freitas – Um Útero é do Tamanho de um Punho