Inscrições para o Vestibular 2026 da UFRGS terminam nesta segunda-feira

Processo seletivo de 2026 oferta mais de 4 mil vagas em 98 cursos. Félix Zucco / Agencia RBS

Termina nesta segunda-feira (22) o prazo para as inscrições no Vestibular 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os interessados têm até as 23h59min para realizar a inscrição no site oficial do concurso.

O processo seletivo oferta mais de 4 mil vagas em 98 opções de curso. As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.

Conforme o Programa de Ações Afirmativas, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que concorrem nas modalidades de cotas, incluindo egressos de escolas públicas, critérios raciais, de renda e de pessoas com deficiência.

Desde 2025, a instituição de ensino inclui vagas para autodeclarados quilombolas, e o critério de renda para acesso a uma parte da reserva passou a ser de um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita. Mais informações podem ser conferidas no Manual do Candidato e no site do processo seletivo.

Ao realizar a inscrição, o candidato deverá informar número do seu CPF, número de telefone e um endereço de e-mail válido. O documento de identificação informado na inscrição deve ser o mesmo apresentado para a realização das provas.

No momento da inscrição, além de escolher o curso, é preciso optar por uma língua estrangeira, pelo sistema de ingresso e pela cidade de realização da prova. A universidade alerta que o candidato deve ter atenção ao preencher o formulário de inscrição, pois algumas opções efetuadas neste momento não poderão ser alteradas posteriormente. A inscrição no vestibular tem a taxa de R$ 180. O boleto deve ser pago até esta terça-feira (23).

Candidatos com necessidades especiais que necessitem do uso de equipamentos médicos e/ou de atendimento diferenciado para realizar as provas deverão formalizar solicitação específica à Comissão Permanente de Seleção (Coperse/UFRGS). Candidatos sabatistas também devem formalizar solicitação por meio de preenchimento de declaração específica, disponível no site do vestibular.

Dúvidas sobre a inscrição podem ser sanadas pelo e-mail: coperse@coperse.ufrgs.br ou pelos telefones (51) 3308-5907, 3308-5906 e 3308-5978.

Provas

As provas serão aplicadas presencialmente nos dias 29 e 30 de novembro de 2025. No primeiro dia, sábado, serão aplicadas as avaliações de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira, Física, Química, Biologia e Redação.

Confira a lista de leituras obrigatórias da prova de Literatura: