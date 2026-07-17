Educação Básica

Um ano da lei 
Notícia

“Os mais velhos já têm essa cultura de usar muito o celular”: restrição ainda é desafio em muitas escolas

Apesar do balanço positivo da proibição de smartphones no ambiente escolar, parte dos estudantes resiste às regras

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Sofia Lungui

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