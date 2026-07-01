Rede estadual ainda tem 4,8 mil alunos sem aprovação em todas as disciplinas do ano anterior; entenda

Um novo ciclo de avaliação será realizado em setembro. André Ávila / Agencia RBS

A rede estadual do Rio Grande do Sul ainda tem 4.815 alunos que avançaram de série em 2026, mas seguem sem aprovação em todas matérias da ano anterior. São estudantes beneficiados pela "progressão parcial", que permite que estudantes passem de ano mesmo quando reprovados em até quatro disciplinas.

Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), 9.976 estudantes (1,43% do total da rede) foram aprovados ano passado em regime de progressão parcial. No ciclo de provas realizado em maio deste ano, 5.161 alunos concluíram a dependência, repondo os conteúdos em atraso.

A política está em vigor desde 2025 no Estado. Um dos objetivos da medida é evitar que as reprovações tenham impacto a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica – levando à evasão escolar. Além disso, a redução nas reprovações afeta a nota do RS o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Um novo ciclo de avaliação aos estudantes em progressão parcial será realizado em setembro.

Em balanço divulgado nesta quarta-feira (1º), a Seduc mostrou que o abandono escolar no Ensino Médio atingiu 2,7% dos estudantes da rede estadual em 2025, contra 6,3% em 2019. A reprovação foi registrada entre 5,8% dos estudantes, contra 17,2% em 2019.

Segundo o governo, a avaliação é de que políticas como a progressão parcial, associada a outra ações como os programas Todo Jovem na Escola e o Pé no Futuro – de pagamento a estudantes – estejam ajudando a reverter a evasão escolar. Conforme a secretária Raquel Teixeira, o número de estudantes matriculados se manteve estável entre 2025 e este ano.

— Se você olhar os dados, eram 720 mil alunos no ano passado. A gente esperava 690 mil, a gente estava trabalhando nessa queda. Para nossa surpresa, não teve redução. A gente ouve depoimentos de, "estou acreditando na escola pública, na escola estadual". Eu não quero fazer esse tipo de ilação, a gente tem que ver a continuidade disso, mas a nossa experiência este ano foi que não houve redução — afirma Raquel.