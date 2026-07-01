Educação Básica

Balanço
Notícia

Rede estadual ainda tem 4,8 mil alunos sem aprovação em todas as disciplinas do ano anterior; entenda

Ao todo, 9.976 estudantes foram aprovados em regime de progressão parcial em 2025; cerca de 5 mil deles passaram em prova em maio 

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Paulo Rocha

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