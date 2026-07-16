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Porto Alegre inicia PPP para reformar e construir escolas municipais; entenda

Parceria prevê investimento de R$ 4,2 bilhões em contrato de 20 anos

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Paulo Rocha

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