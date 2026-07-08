Educação Básica

Aprender brincando
Notícia

O que fazer nas férias de inverno em Porto Alegre? Confira opções para curtir com crianças e adolescentes

De olho no recesso escolar, espaços culturais terão programação infantojuvenil que combina lazer e aprendizado 

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Rodrigo Stolzmann*

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