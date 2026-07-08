O que fazer nas férias de inverno em Porto Alegre? Confira opções para curtir com crianças e adolescentes

Atividades, como as desenvolvidas no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, buscam ensinar por meio do lúdico. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Além do frio, a chegada do mês de julho anuncia o recesso escolar. Após meio ano de aulas e avaliações, estudantes da Educação Básica ganham alguns dias de férias. Menos papel e caneta, mais diversão. Mas, e se fosse possível unir as duas coisas?

Esse é o objetivo de iniciativas como a colônia de férias do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), as sessões especiais do Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e as atividades promovidas pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) para o período.

Zero Hora reuniu algumas opções oferecidas pelos espaços em Porto Alegre. Resta descobrir qual combina mais com você – ou com seu filho. Confira:

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Desbravando o museu

Museu da PUCRS vai oferecer uma colônia de férias para os pequenos. Uillian Vargas / PUCRS

Ciência, tecnologia e divertimento. Entre os dias 20 e 31 de julho, o Museu da PUCRS vai abrir as suas portas para o projeto Férias no Museu. Trata-se de um programa de expedição científica voltado para o público infantil nas férias escolares de inverno.

Com oficinas que vão da paleontologia à engenharia física, a iniciativa oferece duas semanas de imersão e aprendizado prático contínuo para crianças de seis a 12 anos.

— A gente busca criar oportunidades para que as crianças possam vivenciar a ciência de maneira prática, divertida e, sobretudo, de forma significativa para cada uma delas – afirma Gabriela Figurelli, museóloga do setor educativo da instituição.

O objetivo é ampliar o entendimento que esses jovens têm sobre o mundo.

— Organizamos (o programa) para que eles possam se encontrar com temas que já se identificam e também descobrir novos interesses — explica.

A programação ocorrerá de segunda a sexta-feira, com atividades das 13h às 18h. Há flexibilidade para contratar tanto diárias avulsas quanto pacotes semanais. As inscrições estão abertas.

No mundo da lua

Serão realizadas duas sessões especiais destinadas para o público infantojuvenil. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Para os entusiastas do espaço sideral, o Planetário da UFRGS tem atividades especiais planejadas para os dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho. No turno da tarde, cada data receberá duas sessões que vão tratar de temáticas diferentes.

Às 14h, a pauta será Relógios Celestes e Formas Espaciais. No horário das 15h, o foco vira Aventuras no Sistema Solar e Raízes. Conforme a direção do estabelecimento, as experiências não são recomendas para crianças menores de cinco e nove anos, respectivamente.

Pedagoga responsável pelas sessões escolares, Luciana Paiva explica que a programação busca, a partir de elementos estimulantes e interativos, engajar os pequenos no estudo do cosmos. No entendimento dela, é uma ótima oportunidade para "desenvolver a curiosidade". Os ingressos serão vendidos na plataforma Sympla a partir do dia 13 de julho, às 12h.

Pequenos artistas, grandes criações

Focadas em linguagens artísticas, atividades buscam estimular a criatividade e expressão dos jovens. André Ávila / Agencia RBS

A CCMQ – espaço que homenageia o poeta Mario Quintana – vai oferecer cursos, oficinas e atrações para entreter (e ensinar) os jovens durante as férias. O objetivo é estimular a criatividade e a expressão infantojuvenil a partir do lúdico.

As atividades exploram diferentes linguagens artísticas:

cinema

literatura

artes visuais

teatro

Um dos projetos se chama Instalações Educativas. Disponível até o dia 30 de julho, ele permite aos visitantes explorarem cenários imersivos que foram inspirados na obra do patrono da casa. O espaço nos convoca a agir: é preciso tocar, criar, escrever e interagir.

Já a oficina Quintana, papel e tesoura, ministrado pela professora Juliana Maffeis, trabalha com colagens e outras intervenções visuais e explora a experimentação artística no fazer poético. O evento está marcado para o dia 25 de julho, das 15h às 17h.

O casarão rosado vai receber também O poema que fugiu. Utilizando o desenho como principal ferramenta, a atividade convida crianças e adolescentes a imaginar desfechos para poemas incompletos. A ação está prevista para o dia 30 de julho, às 15h.

Já para os pequenos cinéfilos e cinéfilas, a Cinemateca Paulo Amorim vai realizar duas edições da Sessão Quintaninha. O programa consiste na exibição gratuita de filmes brasileiros para estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. As sessões vão ocorrer nos dias 28 e 30 de julho.

Anote na agenda

Férias no Museu

Quando? Dia 20 até 31 de julho (13h às 18h)

Dia 20 até 31 de julho (13h às 18h) Onde? Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS Para quem? Crianças de 6 a 12 anos

Crianças de 6 a 12 anos Inscrições: Abertas

Sessões especiais no Planetário

Quando? Dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho (14h/15h)

Dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho (14h/15h) Onde? Planetário da UFRGS

Planetário da UFRGS Para quem? Depende da atividade

Depende da atividade Inscrições: A partir do dia 13 de julho no Sympla

Instalações educativas

Quando? De terça à domingo, até o dia 30 de julho (10h às 22h)

De terça à domingo, até o dia 30 de julho (10h às 22h) Onde? CCMQ, em diversos espaços

CCMQ, em diversos espaços Para quem? Todos os públicos

Todos os públicos Inscrições: Não é necessário

Quintana, papel e tesoura

Quando? Dia 25 de julho (15h às 17h)

Dia 25 de julho (15h às 17h) Onde? CCMQ, na Sala Hermes Mancilha (5º andar)

CCMQ, na Sala Hermes Mancilha (5º andar) Para quem? A partir de 12 anos

A partir de 12 anos Inscrições: A partir do dia 15 de julho pelo site da instituição

O poema que fugiu

Quando? Dia 30 de julho (15h)

Dia 30 de julho (15h) Onde? CCMQ, no Espaço Oliveira Silveira (5º andar)

CCMQ, no Espaço Oliveira Silveira (5º andar) Para quem? Todos os públicos

Todos os públicos Inscrições: Não é necessário

Sessão Quintaninha

Quando? Dias 28 e 30 de julho

Dias 28 e 30 de julho Onde? CCMQ, na Cinemateca Paulo Amorim

CCMQ, na Cinemateca Paulo Amorim Para quem? Estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio

Estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio Inscrições: Realizada por escolas e projetos sociais