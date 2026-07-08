O que fazer nas férias de inverno em Porto Alegre? Confira opções para curtir com crianças e adolescentes

Além do frio, a chegada do mês de julho anuncia o recesso escolar. Após meio ano de aulas e avaliações, estudantes da Educação Básica ganham alguns dias de férias. Menos papel e caneta, mais diversão. Mas, e se fosse possível unir as duas coisas?
Esse é o objetivo de iniciativas como a colônia de férias do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), as sessões especiais do Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e as atividades promovidas pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) para o período.
Zero Hora reuniu algumas opções oferecidas pelos espaços em Porto Alegre. Resta descobrir qual combina mais com você – ou com seu filho. Confira:
Desbravando o museu
Ciência, tecnologia e divertimento. Entre os dias 20 e 31 de julho, o Museu da PUCRS vai abrir as suas portas para o projeto Férias no Museu. Trata-se de um programa de expedição científica voltado para o público infantil nas férias escolares de inverno.
Com oficinas que vão da paleontologia à engenharia física, a iniciativa oferece duas semanas de imersão e aprendizado prático contínuo para crianças de seis a 12 anos.
— A gente busca criar oportunidades para que as crianças possam vivenciar a ciência de maneira prática, divertida e, sobretudo, de forma significativa para cada uma delas – afirma Gabriela Figurelli, museóloga do setor educativo da instituição.
O objetivo é ampliar o entendimento que esses jovens têm sobre o mundo.
— Organizamos (o programa) para que eles possam se encontrar com temas que já se identificam e também descobrir novos interesses — explica.
A programação ocorrerá de segunda a sexta-feira, com atividades das 13h às 18h. Há flexibilidade para contratar tanto diárias avulsas quanto pacotes semanais. As inscrições estão abertas.
No mundo da lua
Para os entusiastas do espaço sideral, o Planetário da UFRGS tem atividades especiais planejadas para os dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho. No turno da tarde, cada data receberá duas sessões que vão tratar de temáticas diferentes.
Às 14h, a pauta será Relógios Celestes e Formas Espaciais. No horário das 15h, o foco vira Aventuras no Sistema Solar e Raízes. Conforme a direção do estabelecimento, as experiências não são recomendas para crianças menores de cinco e nove anos, respectivamente.
Pedagoga responsável pelas sessões escolares, Luciana Paiva explica que a programação busca, a partir de elementos estimulantes e interativos, engajar os pequenos no estudo do cosmos. No entendimento dela, é uma ótima oportunidade para "desenvolver a curiosidade". Os ingressos serão vendidos na plataforma Sympla a partir do dia 13 de julho, às 12h.
Pequenos artistas, grandes criações
A CCMQ – espaço que homenageia o poeta Mario Quintana – vai oferecer cursos, oficinas e atrações para entreter (e ensinar) os jovens durante as férias. O objetivo é estimular a criatividade e a expressão infantojuvenil a partir do lúdico.
As atividades exploram diferentes linguagens artísticas:
- cinema
- literatura
- artes visuais
- teatro
Um dos projetos se chama Instalações Educativas. Disponível até o dia 30 de julho, ele permite aos visitantes explorarem cenários imersivos que foram inspirados na obra do patrono da casa. O espaço nos convoca a agir: é preciso tocar, criar, escrever e interagir.
Já a oficina Quintana, papel e tesoura, ministrado pela professora Juliana Maffeis, trabalha com colagens e outras intervenções visuais e explora a experimentação artística no fazer poético. O evento está marcado para o dia 25 de julho, das 15h às 17h.
O casarão rosado vai receber também O poema que fugiu. Utilizando o desenho como principal ferramenta, a atividade convida crianças e adolescentes a imaginar desfechos para poemas incompletos. A ação está prevista para o dia 30 de julho, às 15h.
Já para os pequenos cinéfilos e cinéfilas, a Cinemateca Paulo Amorim vai realizar duas edições da Sessão Quintaninha. O programa consiste na exibição gratuita de filmes brasileiros para estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. As sessões vão ocorrer nos dias 28 e 30 de julho.
Anote na agenda
Férias no Museu
- Quando? Dia 20 até 31 de julho (13h às 18h)
- Onde? Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS
- Para quem? Crianças de 6 a 12 anos
- Inscrições: Abertas
Sessões especiais no Planetário
- Quando? Dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho (14h/15h)
- Onde? Planetário da UFRGS
- Para quem? Depende da atividade
- Inscrições: A partir do dia 13 de julho no Sympla
Instalações educativas
- Quando? De terça à domingo, até o dia 30 de julho (10h às 22h)
- Onde? CCMQ, em diversos espaços
- Para quem? Todos os públicos
- Inscrições: Não é necessário
Quintana, papel e tesoura
- Quando? Dia 25 de julho (15h às 17h)
- Onde? CCMQ, na Sala Hermes Mancilha (5º andar)
- Para quem? A partir de 12 anos
- Inscrições: A partir do dia 15 de julho pelo site da instituição
O poema que fugiu
- Quando? Dia 30 de julho (15h)
- Onde? CCMQ, no Espaço Oliveira Silveira (5º andar)
- Para quem? Todos os públicos
- Inscrições: Não é necessário
Sessão Quintaninha
- Quando? Dias 28 e 30 de julho
- Onde? CCMQ, na Cinemateca Paulo Amorim
- Para quem? Estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio
- Inscrições: Realizada por escolas e projetos sociais
*Sob orientação e supervisão da jornalista Juliana Lisboa