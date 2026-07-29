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“Foi pela leitura que consegui trabalhar matemática”: professora da rede pública se torna referência internacional

Maria Gabriela de Souza, 40 anos, fala sobre literatura, desigualdade e o trabalho desenvolvido na Escola Saint Hilaire

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Isabella Sander

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