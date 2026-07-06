Educação Básica

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Notícia

Lei que determina férias escolares durante a Copa Feminina de 2027 gera críticas de redes de ensino no RS; entenda

Legislação prevê interrupção das aulas de 24 de junho a 25 de julho; entidades questionam conflito com a LDB

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Paulo Rocha

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