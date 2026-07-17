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Fechada há dois anos, escola municipal em Canoas passará por obra de R$ 1,7 milhão

Instituição suspendeu as atividades na enchente em 2024; reforma deve ser concluída até janeiro de 2027

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Flávia Simões

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