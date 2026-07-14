Educação política fará parte do currículo escolar brasileiro

Serão ensinados conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade. Porthus Junior / Agencia RBS

A Presidência da República sancionou duas leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã. Publicadas nesta terça-feira (14), as legislações incluem a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da Educação Básica, além de criar a Semana Nacional da Ética e da Cidadania.

A Lei nº 15.468/2026 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para tornar obrigatória a abordagem de educação política e cidadania nas escolas. O tema passará a integrar o currículo da Educação Básica no âmbito dos estudos relacionados à realidade social e política brasileira.

Com a mudança, a legislação passa a prever expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática.

Semana nacional

Também foi sancionada a Lei nº 15.467/2026, que institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. As ações relacionadas ao tema ocorrerão anualmente na primeira semana de maio em todo o território nacional.