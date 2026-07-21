Educação Básica

Espaço reduzido
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Obras no Colégio Protásio Alves deixam cerca de mil alunos sem pátio, ginásio e laboratório

Reforma tem previsão de entrega para o final de 2026, segundo Secretaria de Obras Públicas do RS

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Sofia Lungui

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