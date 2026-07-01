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“A matemática, em geral, não é ensinada muito bem”, diz pesquisadora de Stanford

Deborah Stipek afirma que oportunidades oferecidas às crianças já na Educação Infantil influenciam seu desenvolvimento

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Sofia Lungui

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