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"Para muitas crianças, tela significa TikTok": neurocientista alerta sobre impactos no cérebro e na cognição dos pequenos

Em congresso em Porto Alegre, Stanislas Dehaene defendeu ainda a proibição do celular nas escolas e novo método de alfabetização 

Sofia Lungui

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