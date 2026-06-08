MEC Idiomas: como funciona o novo app gratuito para aprender inglês e espanhol

Plataforma MEC Idiomas pode ser acessada gratuitamente por navegadores ou aplicativo de smartphone. Renan Mattos / Agencia RBS

O Ministério da Educação (MEC) lançou o MEC Idiomas, uma plataforma digital e gratuita voltada para o aprendizado de línguas estrangeiras. A ferramenta oferece mais de 800 aulas de estudo de inglês e espanhol, do nível básico ao avançado.

O curso é estruturado em seis níveis, compostos por quatro a seis módulos cada. As aulas abrangem diferentes habilidades linguísticas, como leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação.

Além das aulas, o MEC Idiomas disponibiliza recursos como:

Teste de proficiência (para avaliar o nível de conhecimento do estudante)

Trilhas de aprendizagem com aulas e reforço

Avaliações ao final de cada módulo

Ferramenta "Fale e pratique"

Agente de inteligência artificial (IA) para tirar dúvidas e praticar conversação

Comunidades virtuais de aprendizado

Como acessar o MEC Idiomas

A plataforma está disponível tanto pelo navegador (via computador) quanto por aplicativo para smartphones – Android e iOS. Para entrar, o usuário precisa utilizar o login do gov.br.

Confira o passo a passo para acessar:

Acesse o portal ou o aplicativo do MEC Idiomas utilizando o login gov.br Escolha o idioma desejado (inglês ou espanhol) Faça o teste de proficiência inicial Navegue pelas aulas e complete os módulos e os exercícios de fixação ao final de cada etapa

Idiomas sem Fronteiras

Inserida no ecossistema do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), a nova plataforma também servirá para a oferta de cursos de especialização destinados à rede pública de ensino.

O objetivo da iniciativa é fortalecer a formação de professores de línguas e promover a capacitação de estudantes, docentes e técnicos administrativos de Instituições de Ensino Superior (IES).