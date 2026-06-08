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MEC Idiomas: como funciona o novo app gratuito para aprender inglês e espanhol

Ferramenta oferece mais de 800 aulas, que vão do básico ao avançado, além de suporte de IA para praticar conversação

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