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Leilão de escolas? Entenda o projeto que prevê a concessão de 98 instituições estaduais à iniciativa privada 

Governo do RS afirma que PPP permitirá acelerar investimentos, enquanto críticos questionam custos. Processo, no entanto, está suspenso após decisão do TCE-RS

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Isabella Sander

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