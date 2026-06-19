Governo do RS divulga resultado final de concurso para professores; nomeações devem começar no segundo semestre

Governo do RS homologou resultado de concurso para 6 mil vagas de professores efetivos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira (18) os resultados finais do concurso para professores da rede estadual realizado em 2025.

Com a homologação, a expectativa do Executivo é de nomear os aprovados a partir do segundo semestre de 2026. O aumento do quadro prevê o preenchimento de 6 mil vagas de professores efetivos.

O documento com a lista dos aprovados após a fase de recursos foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. A relação dos nomes pode ser acessada neste link.

Segundo o governo estadual, como a homologação do concurso ocorreu três meses antes do início das eleições, período definido pela Lei Eleitoral, não há impedimento legal para nomear os candidatos em 2026.

Como os professores serão alocados

Os professores aprovados serão distribuídos em todas as 30 Coordenadorias Regionais da Educação. As vagas são para 20 áreas de conhecimento da Educação Básica.

A maior oferta é para língua portuguesa, com previsão de 1.178 professores, seguida por matemática, com 917 vagas. Também se destacam as áreas de educação física, que terá o acréscimo de 602 professores, e de história, com 562.

No total, foram mais de 41,5 mil candidatos no concurso. Os aprovados receberão as orientações para tomar posse pelo e-mail indicado no momento da inscrição.

Cenário do magistério no Estado

Antes do concurso de 2025, o último processo seletivo para o magistério estadual havia sido realizado em 2023. Na ocasião, foram nomeados 2.125 professores efetivos.