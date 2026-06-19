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Escolaridade no RS: gaúchos estudam mais que a média nacional, mas evasão ainda preocupa

Dados do IBGE mostram que o Estado também supera o país em indicadores como analfabetismo, mas tem desafios para manter adolescentes na escola

Isabella Sander

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