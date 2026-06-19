Escolaridade no RS: gaúchos estudam mais que a média nacional, mas evasão ainda preocupa

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A taxa de analfabetismo no RS está entre as mais baixas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul aparece entre os Estados com melhores indicadores educacionais do país. Os gaúchos estudam, em média, mais anos do que a população brasileira, apresentam uma das menores taxas de analfabetismo e registram índices de escolarização acima da média nacional em diferentes faixas etárias.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar dos avanços, os números revelam um desafio persistente: a evasão escolar concentrada nos anos finais da Educação Básica. Entre jovens de 14 a 29 anos que deixaram a escola sem concluir o Ensino Médio, a maior parte abandonou os estudos entre os 16 e os 18 anos, período correspondente a essa etapa de ensino.

Na Região Sul, 21,1% dos jovens que abandonaram a escola o fizeram aos 16 anos, 21,9% aos 17 e 18,8% aos 18 anos. Somados, esses três momentos representam quase 62% dos casos de evasão registrados na região, o maior percentual entre as regiões brasileiras.

O resultado sugere que o principal gargalo educacional do Sul já não está no acesso à escola, mas na permanência dos estudantes até a conclusão da Educação Básica. Veja nesta reportagem:

Menor analfabetismo

Os indicadores mais positivos aparecem quando o assunto é alfabetização.

A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais caiu para 4,9% no Brasil em 2025, o menor patamar da série histórica iniciada em 2016. No Sul, o índice é praticamente a metade da média nacional: 2,4%.

O RS apresenta resultado ainda melhor, com taxa de 2,2%, ficando entre os cinco menores índices do país.

Santa Catarina: 1,5%

Rio de Janeiro: 1,6%

São Paulo: 1,9%

Distrito Federal: 2,0%

Rio Grande do Sul: 2,2%

O levantamento também mostra que o analfabetismo está cada vez mais concentrado entre os idosos. Mais da metade dos brasileiros que não sabem ler e escrever tem 60 anos ou mais.

Mais anos de estudo

Outro indicador em que o Sul se destaca é a escolaridade da população adulta. Enquanto os brasileiros com 25 anos ou mais acumulam, em média, 10,2 anos de estudo, na Região Sul a média chega a 10,5 anos. O RS registra 10,6 anos, acima da média nacional.

O avanço acompanha uma tendência nacional de aumento da escolaridade. Em 2025, 57,4% dos brasileiros com 25 anos ou mais haviam concluído pelo menos o Ensino Médio. No Sul, esse percentual alcançou 57,8%.

Segundo o IBGE, a melhora reflete a expansão do acesso à educação observada nas últimas décadas e a redução gradual das pessoas com níveis mais baixos de instrução.

Rumo à universalização

A pesquisa mostra ainda que o acesso à escola está praticamente universalizado entre crianças e adolescentes. No Brasil, 99,5% das crianças de 6 a 14 anos frequentavam a escola em 2025. Na Região Sul, o percentual foi de 99,2%.

Entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa correspondente ao Ensino Médio, a taxa de escolarização brasileira chegou a 93,2%. No Sul, foi de 93,8%, acima da média nacional.

Os números indicam que a maior parte dos jovens ingressa e permanece na escola. O desafio passa a ser garantir que eles concluam o percurso educacional.