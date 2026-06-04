Educação Básica

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Fiergs lança formação em robótica para alunos e professores da rede pública: "Precisamos impactar a educação gaúcha"

Projeto ofertou 1,8 mil vagas para estudantes e 180 para docentes de escolas municipais do Rio Grande do Sul

Zero Hora

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