Fiergs lança formação em robótica para alunos e professores da rede pública: "Precisamos impactar a educação gaúcha"

Um projeto lançado pelo Sistema Fiergs busca levar a robótica para escolas municipais do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (4) a gerente executiva de Educação Básica do Sistema Fiergs, Sonia Bier, explicou a importância desta formação, que inclui professores e alunos da rede pública das 10 regiões da Fiergs.

— Precisamos impactar a educação gaúcha de uma forma mais ampla (...) Há uma necessidade real de os municípios formarem os seus professores dentro da área da computação para que eles possam atender o que está na base nacional comum curricular e, ao mesmo tempo, conseguirem mais recursos para qualificar essa educação — afirmou.

Nesta primeira edição, lançada em maio, foram ofertadas 1,8 mil vagas para alunos e 180 para professores. Todas elas já foram preenchidas.

Sonia explicou que ao longo da formação os alunos deverão encontrar soluções tecnológicas para problemas das suas regiões e com isso, criar um repositório de ideias.

— Às vezes a indústria, o mercado, tem alguma dificuldade e não tem essa expertise. E este aluno já pode ter pensado nessa solução. Então, ele ficará um banco para que as pessoas possam consultar — explicou.

O projeto, segundo Sônia, servirá também para fortalecer o raciocínio lógico dos alunos:

— Quando a gente está propondo esses clubes de robótica, vem na cabeça das pessoas que nós vamos ensinar a fazer o robozinho, a montar. Óbvio, sairão robôs, mas o que está por trás disso é a construção de um raciocínio lógico, de um raciocínio que permita fazer comparações.