Diploma canadense sem sair do RS: programa promete ampliar caminhos para universidades no Exterior

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Primeira escola gaúcha a aderir ao programa da Rosedale está localizada em Pelotas. Adobe Stock / Divulgação

Fazer o Ensino Médio em uma escola gaúcha e, ao mesmo tempo, conquistar um diploma reconhecido pelo sistema educacional canadense. A proposta, cada vez mais presente em colégios brasileiros, começa a ganhar espaço no Rio Grande do Sul por meio de programas de dupla diplomação internacional.

A iniciativa permite que estudantes cursem disciplinas complementares alinhadas ao currículo canadense enquanto seguem os estudos no Brasil. Ao final da trajetória, recebem duas certificações: brasileira e canadense.

A Rosedale International Education, que atua em diferentes países, negocia parcerias com instituições de Porto Alegre e de outras cidades do Estado. Em visita a Porto Alegre, Rodrigo Biazon, diretor executivo da Rosedale para a América Latina, afirmou para Zero Hora que o objetivo vai além do aprendizado do inglês:

— Não é um curso de idioma. O aluno recebe uma diplomação internacional e passa a desenvolver competências ligadas à pesquisa, pensamento crítico, comunicação e liderança.

O programa tem um custo que varia entre R$ 500 e R$ 700 mensais, a depender do formato de ensino definido pela escola, que pode ser de seis ou nove créditos. As aulas podem ser iniciadas a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio.

As atividades costumam ocorrer no contraturno escolar. Os estudantes têm acompanhamento de professores da própria escola, capacitados para aplicar o currículo canadense, enquanto avaliações e trabalhos são supervisionados por docentes vinculados ao programa.

Como funciona a dupla diplomação:

O aluno segue matriculado normalmente na escola brasileira

Frequenta aulas do currículo canadense no contraturno

Desenvolve disciplinas em inglês e atividades voltadas a pesquisa, liderança e comunicação

Recebe acompanhamento de professores locais e do programa internacional

Ao concluir os requisitos, obtém diploma brasileiro e canadense

Autonomia

Entre os diferenciais apontados pelos responsáveis está a metodologia de ensino. Enquanto boa parte das escolas brasileiras concentra esforços na preparação para vestibulares e no domínio de conteúdos específicos, o currículo canadense busca estimular a construção de projetos, a resolução de problemas e a argumentação.

— A proposta é que o estudante não apenas absorva informações, mas aprenda a pesquisar, questionar e construir suas próprias conclusões — diz Biazon.

Além das disciplinas obrigatórias voltadas ao desenvolvimento acadêmico em inglês, os alunos podem escolher matérias eletivas ligadas a liderança, negócios, planejamento de carreira e outras áreas.

A expectativa é que o modelo ajude a desenvolver habilidades cada vez mais valorizadas por universidades e empregadores, como comunicação, criatividade e trabalho em equipe.

Principal atrativo

Para muitas famílias, o principal atrativo da dupla diplomação está na possibilidade de facilitar o acesso ao Ensino Superior internacional.

Embora o diploma não garanta vaga em universidades estrangeiras, ele pode fortalecer o histórico acadêmico do estudante em processos seletivos que levam em conta toda a trajetória escolar, e não apenas o desempenho em uma prova específica.

O Canadá, por exemplo, utiliza amplamente esse modelo de avaliação contínua. Em diversos países, universidades analisam notas, projetos, atividades extracurriculares, trabalho voluntário e cartas de recomendação para selecionar candidatos.

O programa também permite que estudantes participem de experiências de imersão, cursos de verão e outras atividades acadêmicas vinculadas a instituições estrangeiras.

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Experiências internacionais

O avanço de programas de dupla diplomação acompanha uma tendência observada em escolas brasileiras nos últimos anos: a busca por experiências internacionais sem a necessidade de longos períodos de intercâmbio.

Para os pais, a proposta surge como uma alternativa para ampliar o contato dos filhos com o inglês e com diferentes modelos educacionais ainda durante a educação básica.