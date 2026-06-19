Copa do Mundo inspira projetos pedagógicos que vão além do futebol: "Mostra a cultura de cada país" 

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Muito além do esporte e da torcida, a Copa do Mundo leva aprendizado e diversão às salas de aula. O torneio é uma oportunidade para que os estudantes conheçam sobre diferentes aspectos dos países participantes.

Nesse clima, escolas de Porto Alegre vêm enriquecendo os currículos das disciplinas com desafios e atividades ligadas à disputa. Os alunos aprendem sobre temas como:

Diversidade cultural e valorização das diferentes tradições

Contexto étnico-racial de cada país

Geografia, ao conhecer os países participantes

História, ao estudar a origem e a evolução da competição

Matemática, ao analisar tabelas, estatísticas e resultados

Na Escola Municipal de Educação em Tempo Integral Porto Novo, uma gincana envolve as aulas de geografia, história e artes, além de um torneio de futsal. Com as salas e corredores da instituição coloridos com as cores das seleções, a escola no bairro Santa Rosa de Lima está repleta de adereços desenvolvidos pelos alunos – da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Para além do verde e amarelo nos corredores, os colégios vêm usando a copa como pano de fundo para engajar os estudantes. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Eles se engajam mesmo, essa escola é bem participativa. Eles já estão a todo vapor — conta a professora de educação física Ariela Duarte.

Cada uma das 22 turmas ganhou a tarefa de representar um país, exceto o Brasil, que é o time dos professores. Após o sorteio, os estudantes distribuíram funções, incluindo capitão (ou capitã), vice e líder de torcida.

Eles organizam os detalhes do desfile que será realizado na próxima segunda-feira (22), simulando a abertura da Copa do Mundo, com direito a figurinos, dança, artesanato e música tradicional de cada país.

— Eu tô achando muito legal porque (o projeto) é muito organizado, mostra a cultura de cada país — diz o aluno do 7º ano Luan Bitencorte Rodrigues, 13 anos.

Na turma dele, o país sorteado foi o México. Luan relata que aprendeu muito sobre a culinária e as tradições mexicanas. Cada atividade soma pontos e, no dia 26 de junho, os pontos serão somados. Vence a turma com maior pontuação de cada etapa de ensino.

— O prêmio será uma excursão para cada etapa, da Educação Infantil aos Anos Finais (do Fundamental). Para os pequenos, elaboramos tarefas mais fáceis, e o grau de dificuldade vai aumentando conforme a idade. Os primeiros colocados vão ganhar também uma réplica da taça — afirma a supervisora pedagógica Carla Ramires.

Luan Bitencorte Rodrigues, 13 anos, do 7º ano da Escola Municipal de Educação em Tempo Integral Porto Novo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Craques nas avaliações

A escola também lançou a iniciativa “Copa do Desempenho”, com o intuito de reconhecer alunos que tiveram as melhores notas na Prova Porto Alegre, avaliação da prefeitura que mede o nível de aprendizagem dos estudantes em língua portuguesa e matemática. A escola ganhou um painel com a escalação dos campeões da rodada.

— Os alunos que tiveram destaque nos dois critérios avaliados foram para o “Camisa 10”. Notamos uma certa dificuldade na frequência dos alunos. Então, é uma forma de motivá-los. Tivemos 24 estudantes com esse destaque. Alguns foram figurinha repetida, mas nesse caso completa álbum — brinca a diretora da escola, Solange Medeiros.

Atividades lúdicas

No Colégio Monteiro Lobato, no bairro Boa Vista, foram construídos percursos de aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental com atividades ligadas à copa.

— É uma proposta que utiliza a copa como tema gerador para ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre esses diferentes países, suas culturas, idiomas, costumes, que promove significativamente o conhecimento e de uma forma lúdica e contextualizada — explica a professora Ana Cláudia Corrêa, coordenadora pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Cada turma representa um país na competição e os estudantes foram desafiados a desenvolver pesquisas sobre cultura, localização, idioma, os próprios símbolos desses países e suas curiosidades. A partir da investigação, diferentes formatos de apresentação estão sendo criados – para as aulas de inglês, um grupo de alunos elaborou um projeto de dicionário global.

O aluno Pedro Saraiva participa das atividades no Monteiro Lobato. Caroline Weissmann/Colégio Monteiro Lobato / Divulgação

As turmas também decoraram as salas de aula e fizeram customização de camisetas com a temática das seleções.

— Eles vão participando das atividades e vão sendo avaliados. Também temos atividades artísticas, de produção digital, de vivências esportivas e de ações colaborativas, fortalecendo os valores que a escola tem de respeito, de cooperação e de inclusão — destaca Ana Cláudia.

Pequenos poetas

No Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, os pequenos da Educação Infantil foram desafiados a criar poemas sobre a Copa do Mundo. Desde que o campeonato iniciou, as turminhas têm se reunido na biblioteca para escolher livros, ouvir poesias e se inspirarem em autores como Cecília Meireles, Lalau e Laurabeatriz, entre outros escritores brasileiros.