Educação Básica

Craques no aprendizado
Notícia

Copa do Mundo inspira projetos pedagógicos que vão além do futebol: "Mostra a cultura de cada país" 

Atividades multidisciplinares integram conteúdos de geografia, história, matemática, entre outras áreas

Sofia Lungui

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