Copa do Mundo inspira projetos pedagógicos que vão além do futebol: "Mostra a cultura de cada país" 

Muito além do esporte e da torcida, a Copa do Mundo leva aprendizado e diversão às salas de aula. O torneio é uma oportunidade para que os estudantes conheçam sobre diferentes aspectos dos países participantes.
Nesse clima, escolas de Porto Alegre vêm enriquecendo os currículos das disciplinas com desafios e atividades ligadas à disputa. Os alunos aprendem sobre temas como:
- Diversidade cultural e valorização das diferentes tradições
- Contexto étnico-racial de cada país
- Geografia, ao conhecer os países participantes
- História, ao estudar a origem e a evolução da competição
- Matemática, ao analisar tabelas, estatísticas e resultados
Na Escola Municipal de Educação em Tempo Integral Porto Novo, uma gincana envolve as aulas de geografia, história e artes, além de um torneio de futsal. Com as salas e corredores da instituição coloridos com as cores das seleções, a escola no bairro Santa Rosa de Lima está repleta de adereços desenvolvidos pelos alunos – da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.
— Eles se engajam mesmo, essa escola é bem participativa. Eles já estão a todo vapor — conta a professora de educação física Ariela Duarte.
Cada uma das 22 turmas ganhou a tarefa de representar um país, exceto o Brasil, que é o time dos professores. Após o sorteio, os estudantes distribuíram funções, incluindo capitão (ou capitã), vice e líder de torcida.
Eles organizam os detalhes do desfile que será realizado na próxima segunda-feira (22), simulando a abertura da Copa do Mundo, com direito a figurinos, dança, artesanato e música tradicional de cada país.
— Eu tô achando muito legal porque (o projeto) é muito organizado, mostra a cultura de cada país — diz o aluno do 7º ano Luan Bitencorte Rodrigues, 13 anos.
Na turma dele, o país sorteado foi o México. Luan relata que aprendeu muito sobre a culinária e as tradições mexicanas. Cada atividade soma pontos e, no dia 26 de junho, os pontos serão somados. Vence a turma com maior pontuação de cada etapa de ensino.
— O prêmio será uma excursão para cada etapa, da Educação Infantil aos Anos Finais (do Fundamental). Para os pequenos, elaboramos tarefas mais fáceis, e o grau de dificuldade vai aumentando conforme a idade. Os primeiros colocados vão ganhar também uma réplica da taça — afirma a supervisora pedagógica Carla Ramires.
Craques nas avaliações
A escola também lançou a iniciativa “Copa do Desempenho”, com o intuito de reconhecer alunos que tiveram as melhores notas na Prova Porto Alegre, avaliação da prefeitura que mede o nível de aprendizagem dos estudantes em língua portuguesa e matemática. A escola ganhou um painel com a escalação dos campeões da rodada.
— Os alunos que tiveram destaque nos dois critérios avaliados foram para o “Camisa 10”. Notamos uma certa dificuldade na frequência dos alunos. Então, é uma forma de motivá-los. Tivemos 24 estudantes com esse destaque. Alguns foram figurinha repetida, mas nesse caso completa álbum — brinca a diretora da escola, Solange Medeiros.
Atividades lúdicas
No Colégio Monteiro Lobato, no bairro Boa Vista, foram construídos percursos de aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental com atividades ligadas à copa.
— É uma proposta que utiliza a copa como tema gerador para ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre esses diferentes países, suas culturas, idiomas, costumes, que promove significativamente o conhecimento e de uma forma lúdica e contextualizada — explica a professora Ana Cláudia Corrêa, coordenadora pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Cada turma representa um país na competição e os estudantes foram desafiados a desenvolver pesquisas sobre cultura, localização, idioma, os próprios símbolos desses países e suas curiosidades. A partir da investigação, diferentes formatos de apresentação estão sendo criados – para as aulas de inglês, um grupo de alunos elaborou um projeto de dicionário global.
As turmas também decoraram as salas de aula e fizeram customização de camisetas com a temática das seleções.
— Eles vão participando das atividades e vão sendo avaliados. Também temos atividades artísticas, de produção digital, de vivências esportivas e de ações colaborativas, fortalecendo os valores que a escola tem de respeito, de cooperação e de inclusão — destaca Ana Cláudia.
Pequenos poetas
No Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, os pequenos da Educação Infantil foram desafiados a criar poemas sobre a Copa do Mundo. Desde que o campeonato iniciou, as turminhas têm se reunido na biblioteca para escolher livros, ouvir poesias e se inspirarem em autores como Cecília Meireles, Lalau e Laurabeatriz, entre outros escritores brasileiros.
Ao longo do projeto, eles acompanham os jogos da copa, registram seus palpites em álbuns individuais e coletivos, constroem placares, conhecem os países-sede, pesquisam curiosidades e descobrem diferentes culturas. O projeto traz oportunidades de aprendizagem para os pequenos, incentivando a leitura, a oralidade, a escrita, a imaginação, a convivência e o encantamento pela poesia.