Educação Básica

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Notícia

Celular nas escolas: 92% das instituições já restringem o uso dos aparelhos pelos alunos 

Dados foram divulgados pelo MEC nesta terça-feira (30). Legislação contribuiu para maior concentração dos estudantes, apontam gestores 

Sofia Lungui

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