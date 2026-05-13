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"A gente não lembra de todos os conteúdos": pais enfrentam desafios para apoiar os filhos com o dever de casa

Participar das atividades escolares das crianças ativamente é importante para a aprendizagem, dizem especialistas

Sofia Lungui

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