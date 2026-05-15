Professores da rede municipal de Canoas decidem encerrar greve; aulas serão retomadas na segunda

Greve havia começado em 22 de abril. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Os professores da rede municipal de Canoas decidiram encerrar a greve da categoria. A definição aconteceu em assembleia na tarde desta sexta-feira (15).

Segundo a prefeitura de Canoas, o fim da paralisação "permite a normalização completa das atividades nas escolas já na segunda-feira (18)".

A paralisação começou no dia 22 de abril e completou três semanas na última quarta-feira (13). De acordo com o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan), a paralisação impactava cerca de 30 mil alunos, com escolas fechadas e outras funcionando parcialmente, conforme a disponibilidade dos docentes.

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Negociações

No começo da semana, o Sinprocan havia decidido manter a greve por não ter fechado acordo com a prefeitura em dois pontos. Conforme o sindicato, o pedido era de retirada da gratificação relacionada a melhorias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o aumento real de 2% no salário.

Uma contraproposta foi feita ao município, após assembleia na segunda-feira (11), mas não houve resposta. Nesta sexta-feira, a prefeitura se manifestou, dizendo que iria manter sem a alteração a última proposta encaminhada. Sem uma nova oferta, os professores decidiram encerrar a greve, mas seguir em negociação com o Executivo.

Em nota, a prefeitura afirma que os profissionais que optaram por retornar ao trabalho em 12 de maio "terão mantido o direito ao abono, mesmo com a continuidade do movimento grevista nos dias seguintes". Os demais não terão as faltas abonadas.