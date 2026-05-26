“O novo regime climático é definitivo”, diz pesquisadora do Cemaden na área de educação ambiental 

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Rachel Trajber coordena programa envolvendo comunidades escolares na prevenção de desastres socioambientais

Sofia Lungui

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