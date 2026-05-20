Justiça suspende parte de lei que previa câmeras em salas de aula da rede municipal; prefeitura diz que monitoramento não foi instalado

Lei determinava a instalação de câmeras de segurança nas instituições da rede. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Seis meses após a sanção da lei que determinava a instalação de câmeras de segurança – com captação de áudio e vídeo – em escolas da rede municipal de Porto Alegre, nenhum equipamento chegou a ser instalado. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, não houve encaminhamento de licitação para compra de equipamentos.

A informação foi confirmada após decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), divulgada nesta terça-feira (19), suspender parte da lei que autorizava a implementação de sistema de monitoramento em salas de aulas e demais espaços de uso comum das escolas, com exceção de banheiros e salas dos professores.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi movida pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Cabe recurso da decisão. A lei, de origem legislativa, havia sido sancionada pela prefeitura em novembro de 2025.

O Órgão Especial do TJRS considerou que a previsão de monitoramento nas salas de aula "viola o direito à intimidade, à liberdade de cátedra e ao pluralismo de ideias, criando um ambiente de vigilância que inibe a espontaneidade, a criatividade e a capacidade crítica de alunos e professores".

O julgamento unânime acompanhou o voto do relator da ação, desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana. Em trecho da decisão, o magistrado destacou que "a presença constante de câmeras com captação de áudio e vídeo, registrando todas as interações e manifestações, pode criar um ambiente de vigilância e controle que inibe a espontaneidade, a criatividade e a capacidade crítica de alunos e professores".

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) informou que avalia os recursos cabíveis. O município destacou que o julgamento declarou inconstitucional "exclusivamente a captação de áudio e vídeo no interior das salas durante as aulas". Dessa forma, o entendimento é de que "a decisão não altera a realidade da rede municipal, uma vez que a Prefeitura não possui câmeras instaladas dentro das salas de aula".