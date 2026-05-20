Educação Básica

Porto Alegre
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Justiça suspende parte de lei que previa câmeras em salas de aula da rede municipal; prefeitura diz que monitoramento não foi instalado

Decisão considerou que a vigilância viola o direito à intimidade e à liberdade de cátedra. PGM avalia os recursos cabíveis

Paulo Rocha

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