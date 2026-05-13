Equipe de estudantes do RS é vice-campeã em divisão de mundial de robótica nos EUA

Com o robô Tempest, a Under Control competiu entre 75 equipes da divisão. Jeff Botega / Agencia RBS

A equipe Under Control, do Colégio Marista Pio XII, de Novo Hamburgo, escreveu mais um capítulo na história da robótica educacional brasileira. Na FIRST Championship, etapa mundial da maior competição de robótica para o Ensino Médio, disputada em Houston, nos Estados Unidos, o time conquistou o segundo lugar na Daly Division — melhor resultado brasileiro na competição.

Com o robô Tempest, a Under Control competiu entre as 75 equipes da divisão – o torneio reuniu 600 times de todo o mundo, distribuídos em oito divisões. Após superar adversários de alto nível nas fases classificatórias, o grupo foi para as eliminatórias e avançou, pela primeira vez, a uma final de divisão.

Na decisão, perdeu para a aliança que viria a ser campeã do campeonato. O grupo conquistou a vaga na FIRST Championship a partir do desempenho que obteve nas três etapas regionais, que aconteceram em São Paulo e em Nova York, nos Estados Unidos.

Em sua 12ª participação consecutiva na competição — sequência ininterrupta desde 2014 —, a Under Control teve nove conquistas ao longo do ano. A temporada inclui o FIRST Impact Award, o Engineering Inspiration Award e o Innovation in Control, obtidos em etapas regionais realizadas no Brasil e nos Estados Unidos.