Enem 2026 terá inscrição automática para alunos de escolas públicas e 10 mil novos locais de prova

Enem terá mais 10 mil locais de prova a partir deste ano. Angelo Miguel / MEC / Divulgação

A partir de 2026, alunos do 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas terão inscrição automática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A novidade foi anunciada nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC). A portaria, publicada na segunda-feira (18), também prevê a inclusão do Enem no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A inscrição automática funcionará da seguinte forma: estudantes concluintes da rede pública serão inscritos no Enem a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. Mas será preciso que candidatos confirmem sua participação no exame pela Página do Participante.

No momento da confirmação, o estudante deve escolher a prova de língua estrangeira e solicitar recursos de acessibilidade e atendimento especial, quando necessário. Segundo o governo federal, a iniciativa busca reduzir barreiras burocráticas e aumentar a adesão ao exame.

Conforme o MEC, o objetivo é elevar o índice de participação dos concluintes da rede pública no Enem para pelo menos 70% neste ano, fortalecendo a coleta de dados educacionais e aprimorando políticas públicas para o setor. As provas devem ser aplicadas em novembro, com cronograma a ser divulgado.

Mais locais de prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também divulgou que vai ampliar o número de locais de aplicação das provas do Enem em cerca de 10 mil escolas. Conforme o MEC, com as mudanças, 80% dos alunos da rede pública irão fazer as provas na própria escola em que estudam.

Em 2025, foram cerca de 11,7 mil locais de prova distribuídos em 1,7 mil municípios brasileiros. O governo também estuda formas de oferecer apoio logístico e transporte para estudantes que precisem se deslocar entre municípios.