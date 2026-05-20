Educação Básica

Ensino Médio
Notícia

Enem 2026 terá inscrição automática para alunos de escolas públicas e 10 mil novos locais de prova

Mudanças anunciadas pelo governo federal preveem inclusão da prova no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

Sofia Lungui

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