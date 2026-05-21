Educação Básica

Porto Alegre 
Notícia

Instituto de Educação Flores da Cunha: museu previsto para 2026 ainda não saiu do papel

Construção de biblioteca também está prevista em projeto do governo do RS para o prédio histórico; as aulas na escola foram retomadas há dois anos

Sofia Lungui

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