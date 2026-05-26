Divulgado resultado preliminar de concurso com 6 mil vagas para professor da rede estadual

Chamamentos devem acontecer no segundo semestre de 2026. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Anunciado como o maior concurso da história da rede estadual do Rio Grande do Sul, o certame que prevê o chamamento de 6 mil professores teve seu resultado preliminar divulgado nesta terça-feira (26). A lista, disposta em 1.216 páginas do Diário Oficial do Estado (DOE), pode ser conferida neste link.

A divulgação ocorre com atraso – estava prevista, inicialmente, para março deste ano – e está distribuída em 10 anexos, contendo a lista geral, a classificação em nível regional e classificações de acordo com tipos de reserva das vagas.

A partir desta quarta-feira (27), está aberto o período para a interposição de recursos, que vai até a próxima terça-feira (2). A publicação do resultado final está prevista para 15 de junho. Já as nomeações devem ser iniciadas no segundo semestre.

No total, foram 41,5 mil inscritos. O concurso, realizado em setembro de 2025, deve preencher cargos de professores das seguintes áreas:

Administração

Língua Kaingang

Língua Guarani

Artes

Biologia

Educação Especial

Educação Física

Educação Indígena

Ensino Religioso

Filosofia

Física

Geografia

História

Informática

Espanhol

Inglês

Português

Matemática

Química

Sociologia