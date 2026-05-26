Educação Básica

Saiu!
Notícia

Divulgado resultado preliminar de concurso com 6 mil vagas para professor da rede estadual

Após período para interposição de recurso, a lista final deve ser divulgada no dia 15 de junho; saiba como consultar

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS