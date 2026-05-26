Divulgado resultado preliminar de concurso com 6 mil vagas para professor da rede estadual

Anunciado como o maior concurso da história da rede estadual do Rio Grande do Sul, o certame que prevê o chamamento de 6 mil professores teve seu resultado preliminar divulgado nesta terça-feira (26). A lista, disposta em 1.216 páginas do Diário Oficial do Estado (DOE), pode ser conferida neste link.
A divulgação ocorre com atraso – estava prevista, inicialmente, para março deste ano – e está distribuída em 10 anexos, contendo a lista geral, a classificação em nível regional e classificações de acordo com tipos de reserva das vagas.
A partir desta quarta-feira (27), está aberto o período para a interposição de recursos, que vai até a próxima terça-feira (2). A publicação do resultado final está prevista para 15 de junho. Já as nomeações devem ser iniciadas no segundo semestre.
No total, foram 41,5 mil inscritos. O concurso, realizado em setembro de 2025, deve preencher cargos de professores das seguintes áreas:
- Administração
- Língua Kaingang
- Língua Guarani
- Artes
- Biologia
- Educação Especial
- Educação Física
- Educação Indígena
- Ensino Religioso
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Informática
- Espanhol
- Inglês
- Português
- Matemática
- Química
- Sociologia
Enquanto os professores concursados não são chamados, docentes temporários têm sido contratados para dar conta de atender os mais de 700 mil estudantes da rede estadual. Em 2025, segundo compilação da ONG Todos Pela Educação baseada em dados do Censo Escolar do Ministério da Educação, em torno de dois em cada três professores da rede estadual do RS atuavam com contratos temporários.