Canoas vai estender ano letivo até janeiro de 2027 em escolas afetadas pela greve de professores

Greve de professores na rede municipal de Canoas afeta cerca de 30 mill alunos. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

A prefeitura de Canoas vai estender as aulas referentes ao ano letivo de 2026 até janeiro de 2027 nas escolas municipais afetadas pela greve dos professores. A paralisação da categoria ocorre desde o dia 22 de abril, impactando cerca de 30 mil estudantes e suas famílias.

Segundo a secretária de Educação de Canoas, Beth Colombo, as aulas nas escolas que aderiram total ou parcialmente à greve devem seguir, pelo menos, até 12 de janeiro. O calendário alternativo para as instituições afetadas prevê dois dias de férias de inverno e adoção de sábados letivos.

As medidas buscam, conforme a secretária, garantir o cumprimento das 800 horas-aula e dos 200 dias letivos obrigatórios no currículo do Ensino Fundamental. Segundo a titular da pasta, o cronograma considera que a greve seja encerrada ainda nesta quinta-feira (7). Caso contrário, as aulas podem avançar por mais tempo em 2027.

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Escolas que seguirão calendário normal

Enquanto isso, as escolas com adesão parcial à paralisação funcionam com escalonamento de alunos e horário reduzido. Na Educação Infantil, o atendimento é das 7h às 17h, em vez de finalizar às 19h.

De acordo com a secretária, as seis escolas de Ensino Fundamental que seguem funcionando integralmente manterão o calendário normal, com finalização das atividades neste ano. O mesmo ocorre com as oito escolas de Educação Infantil que não aderiram à greve em Canoas.