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Após atraso, nomeação de 6 mil professores da rede estadual tem nova data definida pela Seduc

Concurso foi realizado em setembro de 2025 e tinha previsão inicial de divulgação dos resultados para março deste ano

Isabella Sander

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