Após atraso, nomeação de 6 mil professores da rede estadual tem nova data definida pela Seduc

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Professores temporários são maioria, atualmente, na rede estadual gaúcha. André Ávila / Agencia RBS

Realizado em setembro, o concurso que prevê o chamamento de 6 mil professores para a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul deve realizar as nomeações a partir do segundo semestre de 2026.

Após atrasos decorrentes de recursos ao longo do certame, o resultado preliminar com a classificação dos candidatos está previsto para 26 de maio, com a publicação do resultado final marcada para 15 de junho.

O concurso deve preencher cargos de professores das seguintes áreas:

Administração

Língua Kaingang

Língua Guarani

Artes

Biologia

Educação Especial

Educação Física

Educação Indígena

Ensino Religioso

Filosofia

Física

Geografia

História

Informática

Espanhol

Inglês

Português

Matemática

Química

Sociologia

No total, 41,5 mil pessoas se inscreveram para preencher as 6 mil vagas. A maior concorrência é para professor de Educação Especial na região de Rio Grande, no sul do Estado – lá, 135 pessoas se candidataram a preencher dois postos de trabalho.

A prova foi realizada em setembro de 2025. Inicialmente, a previsão era de que o resultado final do certame, no qual consta a classificação dos candidatos após o período de recursos, fosse divulgado no dia 27 de março. Em entrevista realizada em fevereiro, contudo, a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, já fazia uma projeção para abril, o que tampouco se confirmou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que os trâmites do concurso estão “na fase de análise dos recursos referentes à prova de títulos, por parte da AOCP, banca responsável pela aplicação”.

O cronograma deve seguir da seguinte forma:

22 de maio: divulgação do resultado da prova de títulos

divulgação do resultado da prova de títulos 26 de maio: resultado final preliminar

resultado final preliminar 15 de junho: homologação do resultado final

homologação do resultado final 2º semestre: início das nomeações