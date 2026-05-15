Alunos do RS receberão prêmios em dinheiro pelos melhores desempenhos em prova; veja os valores

Desempenho considerado será nas provas do Saers. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Anunciada em agosto de 2025, a premiação dos alunos da rede estadual do RS que obtiverem os melhores desempenhos nas provas que estabelecem indicadores de qualidade foi confirmada em portaria desta sexta-feira (15). O reconhecimento será oferecido a estudantes do 5º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

As avaliações em questão são do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), aplicadas no ano passado.

Segundo o Ministério da Educação, a divulgação do resultado final do Saeb deve ocorrer no final de agosto, sem data definida. Já o resultado final do Saers será publicado em 15 de junho – embora os dados sejam acompanhados gradualmente pelas escolas.

A premiação criada pelo governo do Estado será concedida aos três estudantes com os maiores desempenhos no Saers em cada turma. Já o Saeb será usado apenas como critério de exclusão: serão contemplados alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio que estejam em turmas nas quais pelo menos 80% dos matriculados tenham participado do Saeb.

Os valores da premiação serão distribuídos da seguinte forma:

R$ 3 mil ao estudante da turma que obtiver o melhor desempenho no Saers

ao estudante da turma que obtiver o melhor desempenho no Saers R$ 2 mil ao estudante que obtiver o segundo melhor desempenho no Saers

ao estudante que obtiver o segundo melhor desempenho no Saers R$ 1 mil ao estudante que obtiver o terceiro melhor desempenho no Saers

ao estudante que obtiver o terceiro melhor desempenho no Saers Sorteio de um prêmio de R$ 2 mil nas turmas em que pelo menos 10 alunos e pelo menos 80% dos estudantes tenham participado do Saeb. O aluno sorteado também terá de ter participado do Saers