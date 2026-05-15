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Alunos do RS receberão prêmios em dinheiro pelos melhores desempenhos em prova; veja os valores

Reconhecimento será oferecido a estudantes de três séries dos ensinos Fundamental e Médio

Isabella Sander

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