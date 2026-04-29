RS tem um dos menores atendimentos em pré-escolas no Brasil: "Questão está longe de ser resolvida"

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Infraestrutura de escolas de Educação Infantil no RS é melhor do que média brasileira. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar de obrigatória, a universalização das matrículas de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola ainda está distante de acontecer no Rio Grande do Sul. Em novo indicador elaborado pelo instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), o Estado figura, em série histórica entre 2016 e 2024, na faixa dos menores percentuais do país de crianças que frequentam essa etapa de ensino.

O pior desempenho do RS na comparação com o restante do país foi em 2017, quando 87,4% das crianças de 4 e 5 anos frequentavam a pré-escola, o que deixou o Estado com a quinta pior colocação do Brasil. Já o melhor resultado foi em 2022, quando o percentual chegou a 91,3%, colocando o RS na 11ª posição. Devido à pandemia, os anos de 2020 e 2021 não foram analisados pelo instituto.

Dos 19 municípios com mais de 100 mil habitantes no Estado, quase um terço (seis) registrou, em 2025, menos de 90% de crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola. Os três piores índices foram na Região Metropolitana. O percentual mais baixo foi em Alvorada, de 71,4%.

Em seguida vem Canoas, com 75,9%, e Porto Alegre, com 82%. Apenas uma cidade alcançou 100% de estudantes atendidos: Erechim, no norte do RS.

Por outro lado, o Rio Grande do Sul tem destaque no atendimento de crianças de 0 a 3 anos – de 2016 a 2024, se manteve entre a terceira e a quarta colocação nacional de percentual de matriculados nessa faixa etária em todos os anos, exceto em 2018, quando ficou com o nono lugar. A proporção de crianças atendidas variou entre 34,6%, em 2018, e 44,5%, em 2023.

Na etapa da creche, não há obrigatoriedade de matricular os filhos. No entanto, o Plano Nacional de Educação estabelece como meta a ampliação na oferta de vagas para essa faixa etária, de modo a atender pelo menos 60% de crianças de 0 a 3 anos até 2036.

Entre os municípios gaúchos mais populosos, três já superaram o índice de 60% em 2025: Bento Gonçalves (65%), na Serra, Erechim (64,2%), no Norte, e Santa Cruz do Sul (64%), no Vale do Rio Pardo. Já os menores percentuais de atendimento estão, mais uma vez, na Região Metropolitana: Alvorada (18,4%), Gravataí (23,8%) e Viamão (25,5%).

Novo indicador

Os dados são do novo indicador de atendimento escolar em nível municipal elaborado pelo Iede, a partir de uma parceria com a Fundação Bracell, a Fundação Itaú, a Fundação VélezReyes+, a Fundação Van Leer e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O indicador busca suprir uma lacuna de dados que contemplem o atendimento na Educação Infantil em todos os municípios e tenham periodicidade anual. Nesses dados, foram cruzadas informações do Censo Escolar e de projeções anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para estimar a cobertura anual em creches e pré-escolas nos municípios brasileiros.

Mesmo com a obrigatoriedade por lei, a questão está longe de ser resolvida para as crianças de 4 e 5 anos de idade. ERNESTO MARTINS FARIA Diretor-executivo do Iede

O novo indicador evidencia as grandes desigualdades existentes na educação brasileira desde os primeiros anos. Enquanto no Sul 11% dos municípios registram menos de 90% das crianças de 4 a 5 anos fora da escola, na região Norte o índice é quase o triplo: 29%. A média nacional é de 16%.

— Há dois aspectos que precisamos dar ênfase com a criação desse indicador de atendimento: primeiro, que o atendimento na Educação Infantil precisa ser monitorado. Há muitas crianças fora da escola e o atendimento escolar está muito abaixo do desejado, tanto na creche como na pré-escola. O segundo ponto é que, mesmo com a obrigatoriedade por lei, a questão está longe de ser resolvida para as crianças de 4 e 5 anos de idade — afirma Ernesto Martins Faria, diretor-executivo do Iede.

O objetivo é realizar monitoramento anual no atendimento na Educação Infantil em nível municipal.

Infraestrutura

O estudo ainda analisou, entre outros, as condições de infraestrutura das escolas de Educação Infantil e a existência de políticas para essa etapa de ensino nos municípios.

Com relação à infraestrutura básica esperada, o levantamento avaliou se as instituições contavam com os seguintes serviços e espaços:

Água da rede pública

Serviço de coleta de lixo

Fornece alimentação

Biblioteca ou sala de leitura

Funciona em prédio escolar

Internet

Cozinha

Banheiro

Energia da rede pública

Recursos de acessibilidade

Serviço de esgoto

Em nível nacional, 15,9% informaram atender a todos os quesitos. O maior percentual foi o da rede federal (58,3%), enquanto o menor foi o das escolas privadas não conveniadas com a rede pública (10%).

Já entre as escolas do RS, a presença dessa infraestrutura foi registrada em 29,7% das instituições. À exceção da rede federal, cuja participação na Educação Infantil do Estado é praticamente nula e, por isso, o número de escolas com toda a infraestrutura foi zero, o menor índice foi o da rede estadual (10%), enquanto o maior foi dentro da rede privada conveniada com a pública.

O critério menos preenchido foi a presença de biblioteca ou sala de leitura, que foram encontradas em 44,8% das escolas de todo o Brasil e em 64,9% das instituições de todo o RS.

Os pesquisadores também verificaram se as instituições possuíam infraestrutura específica para as aulas:

Brinquedos para a Educação Infantil

Materiais para atividades culturais e artísticas

Jogos educativos

Área verde

Parque infantil

Banheiro adequado à Educação Infantil

Na análise de todas as escolas do Brasil, apenas 15,4% informaram ter todos esses elementos, sendo a rede federal a mais bem equipada (62,5%) e as instituições municipais as mais mal equipadas (12,2%).

No RS o índice foi mais do que o dobro do nacional: 33,1%. Também excluindo-se a rede federal, as escolas mais bem equipadas foram as privadas não conveniadas (47,5%), e as mais mal equipadas foram as estaduais (2%).