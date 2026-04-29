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RS tem um dos menores atendimentos em pré-escolas no Brasil: "Questão está longe de ser resolvida"

Entre os municípios mais populosos, Alvorada tem o índice mais baixo de crianças de 0 a 5 anos matriculadas

Isabella Sander

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