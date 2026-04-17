Educação Básica

Em 2,3 mil escolas
Notícia

Com apenas 66 psicólogos e assistentes sociais, rede estadual do RS tem dificuldade de ampliar atendimento em saúde mental dos estudantes

Especialistas citam falta de profissionais nas instituições de ensino; secretária estadual de educação destaca trabalho de núcleo criado em 2023

Sofia Lungui

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