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“Programas antibullying são perda de tempo se ignoram dificuldade de denunciar”, diz autora que inspirou "Meninas Malvadas”

Educadora Rosalind Wiseman, 57 anos, aponta para as transformações geradas pelo uso de redes sociais entre estudantes, pais e professores

Isabella Sander

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