Educação Básica

Sem aulas
Notícia

Professores da rede municipal de Canoas rejeitam proposta da prefeitura e mantêm greve 

Suspensão das atividades está mantida até a próxima segunda-feira (27), quando haverá nova assembleia da categoria 

Lisielle Zanchettin

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