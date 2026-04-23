Professores da rede municipal de Canoas rejeitam proposta da prefeitura e mantêm greve 

Paralisação começou na quarta (22) e afeta 60% das escolas. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Os professores da rede municipal de Canoas rejeitaram a proposta da prefeitura e decidiram manter a greve nas escolas. A definição ocorreu na tarde desta quinta-feira (23) em assembleia da categoria.

Conforme o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan), uma contraproposta será encaminhada para a prefeitura ainda nesta quinta-feira. Com a decisão, a greve está mantida ao menos até a próxima segunda-feira (27) – quando haverá nova assembleia da categoria.

A proposta apresentada pelo município que foi recusada pelos professores era para o pagamento do piso nacional do magistério e a reposição salarial de 4,26% a partir de maio, de forma parcelada em oito vezes.

À noite, a prefeitura divulgou nota detalhando sua proposta (leia abaixo), que incluiria ainda um "grupo permanente de trabalho para discussão das pautas da categoria" e "ampliação do vale-alimentação". No texto, a administração municipal reitera que "permanece aberta ao diálogo".

A categoria, por sua vez, pede o pagamento integral sem parcelamento. Também é solicitada a retomada da segurança nas escolas, com vigilantes e porteiros, a partir do mês de junho. Além da nomeação dos concursados e enquadramento de profissionais da Educação Infantil na legislação que os reconhece como parte da categoria.

A greve iniciou na quarta-feira (22). Segundo o Sindicato 60% das escolas paralisaram na cidade. Em sua manifestação, a prefeitura afirma que a situação afeta direta e indiretamente 30 mil alunos. O administração municipal também declarou que "permanece mobilizada para reduzir os prejuízos à comunidade escolar e garantir a retomada das aulas o mais breve possível".

Escolas que aderiram à greve em Canoas

Cel. Francisco Pinto Bandeira: 100%

Ildo Meneghetti: 100%

Barão de Mauá: 100%

Rondônia: 95%

Vitória: 90%

Max Adolfo Oderich: 90%

Arthur Oscar Jochims: 80%

Castelo Branco: 80%

Rio de Janeiro: 75%

Tancredo Neves: 75%

Thiago Würth: 70%

Ministro Rubem C. Ludwig: 70%

João Palma: 70%

João Paulo I: 70%

Assis Brasil: 66%

General Osório: 65%

Pernambuco: 62%

Dr. Nelson Paim Terra: 60%

Erna Würth: 60%

Walter Peracchi: 60%

Arthur Pereira de Vargas: 60%

Sete de Setembro: 58%

Rui Cirne Lima: 51%

Gonçalves Dias: 50%

Ceará: 45%

Paulo VI: 40%

Santos Dumont: 39%

Rio Grande do Sul: 35%

Prefeito Edgar Fontoura: 25%

Jacob Longoni: 24%

Cívico-Militar Ícaro: 12%

Theodoro Bogen: 5%

Fonte: Sinprocan

Nota da prefeitura de Canoas

A Prefeitura de Canoas apresentou um conjunto de medidas para o encerramento da greve dos professores, que foi recusado pela categoria em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (23/04). Com isso, a paralisação segue impactando direta e indiretamente toda a rede municipal, composta por cerca de 30 mil alunos, e suas famílias. Diante do cenário, a prefeitura permanece mobilizada para reduzir os prejuízos à comunidade escolar e garantir a retomada das aulas o mais breve possível.

O pacote de ações inclui a criação de um grupo permanente de trabalho para discussão das pautas da categoria, a ampliação do vale-alimentação, a aplicação do piso nacional do Magistério a partir de maio e a reposição salarial de 4,26%, parcelada até o final do ano, entre outras medidas.

Desde o início do movimento, a gestão mantém diálogo aberto com o sindicato e com representantes dos profissionais da educação, com a realização de reuniões formais e atendimentos diretos aos grevistas pelo prefeito Airton Souza e pela secretária de Educação, Beth Colombo.

A paralisação afeta diretamente o cotidiano das famílias, especialmente aquelas que não têm com quem deixar os filhos durante o período sem aulas, o que também impacta a rotina de trabalho de pais e responsáveis. “O nosso compromisso é com as crianças, com as famílias e com o futuro da cidade. Respeitamos o direito de manifestação, mas é fundamental avançar para evitar mais prejuízos aos alunos”, afirma o prefeito Airton Souza.

Nos últimos 18 meses, a atual gestão implementou medidas voltadas à qualificação da educação municipal e à valorização dos profissionais. Entre as ações estão a contratação de 500 monitores de inclusão, sendo 250 com início previsto para a próxima semana; a realização de concurso público; a garantia do vale-alimentação; a retomada das eleições para diretores; a correção de descontos de aposentados; e a manutenção do auxílio-transporte, mesmo após a implantação do Passe Livre.

Também houve o retorno de vice-diretores em escolas que não contavam mais com esse suporte, além de investimentos em tecnologia e melhorias na estrutura da rede municipal. “Avançamos em pautas importantes da educação e seguimos abertos ao diálogo. Nosso foco é garantir que os estudantes retornem às salas de aula com o menor impacto possível”, reforça o prefeito.