No segundo dia de greve, professores da rede municipal de Canoas avaliam proposta da prefeitura para reajuste salarial

Professores fizeram manifestação no primeiro dia de greve. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Professores da rede municipal de Canoas avaliarão nesta quinta-feira (23) uma proposta da prefeitura para encerramento da greve. No segundo dia de paralisação, a categoria fará uma assembleia durante a tarde para definir se aceitará, ou não, as medidas apresentadas em reunião na quarta-feira (22).

Os professores já estavam mobilizados desde a semana passada, com paralisação em algumas instituições. Conforme o Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan), 60% das escolas paralisaram na cidade, com adesões totais ou parciais. A prefeitura não confirmou o impacto.

O município ofereceu pagamento do piso nacional do magistério e reposição salarial de 4,26% a partir de maio, parcelada em oito vezes. A proposta indica sete vezes de 0,5% de maio a novembro, e 0,76% em dezembro abrangendo todos os servidores ativos e inativos.

Também foi prevista a ampliação do vale-alimentação para outras cidades a partir de 1º de maio. A prefeitura ainda afirmou que fará o esboço de uma proposta para revisão dos planos de carreira, com apresentação até o final de junho. Essa questão e outras demandas serão discutidas em um grupo de trabalho permanente.

Caso a categoria aceite a oferta e retome as aulas nesta sexta-feira (24), não haverá desconto dos dias parados – desde que seja apresentado um calendário para a recuperação.

No primeiro dia de greve, na manhã de quarta, professores fizeram uma manifestação na Praça da Emancipação. De acordo com o vice-presidente do sindicato, Júlio César Santos, os professores ainda reivindicam a nomeação de concursados, melhorias nas condições de trabalho nas escolas e enquadramento de profissionais da Educação Infantil na legislação que os reconhece como parte da categoria.



