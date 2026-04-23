Educação Básica

Aulas afetadas
Notícia

No segundo dia de greve, professores da rede municipal de Canoas avaliam proposta da prefeitura para reajuste salarial

Conforme o Sinprocan, 60% das escolas paralisaram pela adesão total ou parcial dos docentes

Kathlyn Moreira

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