Educação Básica

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Notícia

Porto Alegre é a capital com pior índice de alfabetização na idade certa, mostram dados do MEC

Especialista e Prefeitura avaliam que resultado reflete enchente de 2024. Número está distante da meta estabelecida pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do governo federal

Sofia Lungui

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