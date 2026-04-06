Morre, aos 76 anos, a professora Ignez Canozzi Sant’Anna

Ignez tinha 76 anos. Bianca Della Giustina / Acervo Pessoal

Dedicada ao ensino e reconhecida pela atuação em sala de aula, a professora Ignez Canozzi Sant’Anna morreu em 6 de março, aos 76 anos. Natural de Porto Alegre, construiu carreira como docente de Geografia em instituições tradicionais da Capital e deixou marca entre gerações de alunos.

Nascida em 22 de julho de 1949, formou-se em Geografia e em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi no ensino da Geografia, no entanto, que encontrou sua principal vocação, atuando nos colégios São Francisco de Assis, Júlio de Castilhos e, posteriormente, no Colégio Militar.

Ao longo da trajetória, consolidou-se como uma professora dedicada, reconhecida pelo rigor e pelo compromisso com a formação dos estudantes. O trabalho em sala de aula é apontado pela família como seu principal legado.

Além da vida profissional, Ignez mantinha interesse por atividades artísticas, como pintura e bordado em ponto cruz. Também apreciava a culinária e costumava preparar receitas para encontros familiares. Viagens e temas ligados à decoração faziam parte de sua rotina.

Entre os lugares que frequentava com regularidade estavam Gramado e o Litoral Norte, especialmente Capão da Canoa, onde mantinha vínculos afetivos.

Descrita como uma pessoa ética e responsável, é lembrada por familiares e amigos pela dedicação às relações pessoais e pelo convívio próximo com a família.